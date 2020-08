¿Quién es la nueva novia de C. Tangana?

C. Tangana acostumbra a mantener su vida privada dentro del ámbito privado, tanto que, hace apenas un mes el cantante borró todo el contenido de su Instagram haciendo una reflexión sobre la toxicidad de las redes sociales. Sin embargo, éstas mismas han sido quienes han desvelado que el corazón del madrileño vuelve a estar ocupado.

Al artista se le conocen al menos dos relaciones de manera pública. La primera de ellas con Rosalía, con quien compartió el tema Antes De Morirme. La segunda, con la actriz Berta Vázquez, muy conocida por su papel en la serie Vis a Vis.

Ha sido en este extraño verano de 2020 y después de los diferentes percances que sufrió C. Tangana para volver a España cuando se decretó el estado de alarma, aventura que relató en Vuelve A Casa, una serie de capítulos disponibles en su Instagram TV, cuando el cantante ha encontrado de nuevo el amor. De hecho, es en el capítulo 3 de estos vídeos en el que vemos por primera vez a la susodicha, a quien él mismo presente como el plot twist de la historia y quien, posteriormente, en el capítulo 4 hace varias apariciones. Una historia de amor no libre de trabas externas como consecuencia de la pandemia que se desvela en el Instagram TV de C. Tangana.

Ver esta publicación en Instagram 🎹: @marinaherlop 🎥: @rocioaguirrev Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana) el 31 Mar, 2020 a las 12:03 PDT

Pero, ¿quién es ella? Se llama Rocío Aguirre, es fotógrafa y chilena. De hecho, ella es la encargada de las imágenes del minidocumental de C. Tangana y ahora, por fin, vive en Madrid. Además, acaba de publicar su propio libro de fotografía titulado Helados y en el que se ve una recopilación de imágenes de estatuas y figuras de helados de lo más original.

Aunque C. Tangana no dé muchas más pistas a través de sus redes sociales, Rocío Aguirre sí que ha aprovechado alguna ocasión especial como el cumpleaños del madrileño para mostrar abiertamente su amor por el cantante a quien le dedicaba el mensaje: "Feliz cumpleaños a este hombre que llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist mas grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos más cerquita mío."

Un buen momento personal que llega en una inmejorable situación profesional en la que, C. Tangana, se ha coronado como uno de los 10 músicos más escuchados en streaming a nivel nacional, además de triunfar enormemente con Nunca Estoy, uno de sus últimos sencillos.

