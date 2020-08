Katy Perry se deshace en halagos con Rosalía y Bad Bunny

Katy Perry se ha convertido en una de las protagonistas de este verano. La californiana se encuentra en plena promoción de su quinto álbum de estudio, Smile, que saldrá finalmente el próximo 28 de agosto en todas las plataformas. Por ahora, solo hemos podido escuchar los singles Smile y Daisies, donde la artista ha demostrado que vuelve al pop que la catapultó a la fama.

Eso sí, durante el tiempo que separa Witness (su anterior disco) de Smile, Katy no ha parado de lanzar temas. ¡Incluso se atrevió con el rémix de un tema en español! Hablamos de Con Calma de Daddy Yankee, cuya versión con la californiana salió el pasado verano. En tiempos donde la música latina se ha impuesto en la industria, cada vez son más los cantantes anglosajones que apuestan por este tipo de colaboraciones. ¡Y no nos extraña!

Pues bien, parece que Katy quiere continuar colaborando con cantantes de habla hispana, tal y como ha asegurado en su última entrevista para el medio Metro. Cuando el periodista le ha preguntado sobre si le gustaría hacer una nueva canción con algún artista latino la estrella ha contestado lo siguiente:

“¡Sí! Ahora mismo mucha música hermosa viene de los artistas latinos, quiero decir, están cambiando todas las reglas del juego”.

Además, la californiana cuenta con qué dos artistas latinos le gustaría colaborar. “Creo que me encantaría trabajar con Bad Bunny, lo quiero mucho”, empieza asegurando la artista. Luego continúa: “También me encantaría hacer cualquier cosa con Rosalía. Me gustaría salir con ella, no para hablar, solo para admirarla porque es un ángel”.

Estas preciosas palabras que le ha dedicado Katy Perry a Rosalía no nos vienen de sorpresa. La intérprete de Hot n Cold ya le declaró su admiración públicamente hace unas semanas a través de las redes sociales.

Sin duda, nos encantaría ver cualquiera de estas dos colaboraciones. Podría salir un hit de ellas.