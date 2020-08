David Beckham compara cómo ha cambiado en los últimos 15 años

David Beckham ha sido considerado uno de los deportistas más sexys desde hace muchísimos años, algo que le ha llevado a triunfar no solo en el deporte, sino como imagen de infinidad de marcas de moda. Pero si de algo puede presumir, al igual que otras muchas celebs, es de que el tiempo parece no haber pasado para ellos y, como el buen vino, ¡incluso mejoran con los años!

Pues ni corto ni perezoso, David Beckham se ha puesto manos a la obra junto a su hijo Brooklyn para demostrar de una vez por todas cuánto ha cambiado realmente el deportista a lo largo de los últimos 15 años.

"El mismo look, algunas canas más 15 años después. Pasando un buen rato con Brooklyn Beckham recreado este shooting de hace 15 años". Así presentaba el ex futbolista una imagen comparativa de cómo era hace más de una década y cómo se encuentra ahora mismo a sus 45 años, aunque sus followers no han dudado en corregir con un repetido "mismo look, algunos tattoos más". Una publicación que ha despertado los aplausos de la mayoría, entre las casi 800 mil reacciones que acumula ya el post del británico. Aunque casi todos tienen claro el veredicto coincidiendo en que David Beckham está igual de estupendo o más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 12 Ago, 2020 a las 3:44 PDT

Victoria, su esposa, exclamaba: "¡Este es el mejor post que he visto nunca!" Desde luego, la publicación de su esposo ha tenido más éxito que el último desacierto de la diseñadora con el Photoshop. De hecho, su propio marido le ha respondido bromeando: "Mejor que tu foto de la hora dorada que no sabía que estabas publicando."

Lo que es indudable es que el tiempo pasa tan deprisa que, el mismo hijo mayor que ha ayudado a David con las fotos, ¡está a punto de casarse! Todo ello en un 2020 un tanto extraño y reflexivo en el que Beckham no ha sido el único que ha destapado la nostalgia abriendo el baúl de los recuerdos. De hecho, esta misma semana Nick Jonas echaba la vista atrás alucinando de que ya hubieran pasado doce años desde el lanzamiento del tercer disco de Jonas Brothers y, dentro de nuestras fronteras, Rosanna Zanetti tampoco dudaba en subir una comparativa a sus redes sociales, en este caso de las tripitas de sus dos embarazos.

¡El tiempo vuela!