Rosanna Zanetti compara la tripa de sus dos embarazos

Rosanna Zanetti está viviendo un verano de lo más especial y en plena recta final de su embarazo. El segundo, ya que, la modelo dio a luz el pasado año a su primer hijo junto a David Bisbal, el pequeño Matteo. Ahora que la pareja está esperando una niña, parece que la venezolana está intentando encontrar diferencias y similitudes entre ambos embarazos.

Ya David Bisbal dejó claro que su mujer es una mamá todoterreno cuando la felicitó por haberse animado a embarcarse en la aventura de recorrer el Caminito del Rey en su avanzado estado de gestación. Sin embargo, Rosanna Zanetti no solo está hecha una exploradora, sino que, además no le falta sentido del humor tal y como ha demostrado en su último vídeo.

A sus 7 meses de embarazo, la modelo y actriz se ha puesto manos a la obra a comparar la tripa de su primer bebé con la actual cuando se cumple el mismo mes de gestación. Y es que en su última publicación en redes sociales, la esposa de David Bisbal ha compartido un montaje en el que aparece de espaldas, a la izquierda cuando estaba esperando a Matteo y a la derecha en la actualidad. La sorpresa llega cuando se da la vuelta, descubriendo su barriga de futura mamá. Una simpática forma de retar a sus seguidores a encontrar las diferencias, aunque la propia Rosanna Zanetti daba algunas pistas: "Dicen que en el segundo embarazo la barriga se nota antes y suele ser más grande que en el primero."

Aunque parece que más que diferencias lo que han encontrado sus seguidores han sido similitudes, sobre todo en lo que respecta a la futura mamá, ya que todos tienen una misma opinión: ¡Rosanna Zanetti está estupenda! Y es que no le han faltado los piropos como el de Tania Llasera que le decía: "¡Pues estás muy parecida e igual de guapa!"

No queda ninguna duda de que Rosanna Zanetti está disfrutando mucho de uno de los momentos más especiales de la familia y es que, además, la actriz está encantada luciendo barriguita como ella misma ya advirtió hace unos días a todos sus followers: "En mi embarazo pasado la barriga me salió cuando era otoño/invierno y por eso no hay casi fotos en mis redes. Esta vez me ha salido en pleno verano así que se van a aburrir de verla."

Ahora que la cuenta atrás ha comenzado ya queda menos para conocer a la nueva pequeña de la familia Bisbal-Zanetti, un bebé más dentro de este verano en el que tenemos todo un baby boom entre las celebs de nuestro país.