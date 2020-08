Rosalía supera los 100 millones de 'streams' por tercer año consecutivo

Que Rosalía es un fenómeno absolutamente imparable es algo que prácticamente pone en duda. Y es que, la catalana ha conquistado las listas, los escenarios, las entregas de premios y hasta las tendencias en moda de una punta a otra del globo.

Pero, por si con todo no fuera suficiente, a Rosalía el mundo del streaming tampoco se le resiste. Tanto que, la creadora de El Mal Querer ha hecho historia superando por tercer año consecutivo los 100 millones de reproducciones en streaming en las diferentes plataformas musicales como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music y Google Play Music, tal y como informa la plataforma Vinilo Negro.

Ha sido durante esta última semana en la que ya ha superado la barrera de dicha cifra, cuando aún quedan más de cuatro meses para finalizar este 2020. Lo ha hecho con un total de, nada más y nada menos que, 101,15 millones de streams. Una cantidad de reproducciones que se suman a sus números de los anteriores años, como en 2018 cuando sumó un total de 141,58 millones o a la de 2019, su año más glorioso hasta la fecha, en el que alcanzó los 249,51 millones de streams, un dato con el que se alzó con el récord musical de nuestro país en streaming.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 4 Feb, 2020 a las 8:23 PST

Dentro de nuestras fronteras la catalana se encuentra en tercera posición del Top 10 de los artistas que más triunfan en streaming, por detrás de Omar Montes, líder del ranking, y de Aitana, quien también ha superado los 100 millones de streamings durante los últimos tres años con una meteórica carrera.

De lo que no cabe duda es de que el triunfo de Rosalía es fruto de pasarse "to el día working" tal y como cantaba en Antes De Morirme, su colaboración con C. Tangana y como ahora ella misma dice directamente desde el estudio. Lo que nos da lugar a pensar que pronto podremos disfrutar de nuevo material de la catalana, quien se sospechaba que estaba preparando una colaboración con Tego Calderón.

Así y con una triunfal carrera a sus espaldas, así como un prometedor futuro por delante, Rosalía se ha coronado como una de las nuevas divas musicales de nuestro tiempo. Una trayectoria a la que cada vez se van sumando más colaboraciones internacionales, como la más reciente en WAP de Cardi B, o las que nos quedan por conocer como la tan esperada junto a Billie Eilish. Por no hablar de grandes nombres de la música como Katy Perry, quien ya ha afirmado que le encantaría trabajar con la catalana. En resumen, ¡Rosalía es un fenómeno imparable!