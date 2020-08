Paris Hilton llora por un trauma infantil en tráiler de su documental: "Todavía tengo pesadillas"

"Nunca he hablado de ello con nadie. Todavía tengo pesadillas al respecto", con estas palabras Paris Hilton adelantaba uno de los mayores secretos sobre su vida. Un trauma infantil que hemos conocido gracias al tráiler de This Is Paris, el documental en el que la celeb promete mostrar su auténtica personalidad.

Un largometraje que se estrenará el 14 de septiembre en su canal de YouTube y en el que aparecerán, además de Paris, Kathy Hilton (su madre), Nicky Hilton (su hermana), Kyle Richards (su tía) y Kim Kardashian (una de sus mejores amigas).

Si hay algo que siempre ha acompañado a la imagen de Paris Hilton, empresaria y DJ, es la apariencia de que su vida es de color de rosa. Lujo, excesos, fiestas, compras y su inseparable chihuahua forman algunas de las imágenes de cómo hemos conocido a esta excéntrica e icónica famosa, que vivió su época más dorada en los años 2000. Ahora, perece que Paris Hilton ha dicho "basta", desvelando que todo eso ha sido siempre un papel que ella misma se creó para interpretar, llegando casi a olvidar su verdadera forma de ser.

Pero, sin duda lo más impactante y revelador de este tráiler ha sido la confesión de un trauma infantil sobre un asunto que parece bastante perturbador. Entre lágrimas y con su hermana Nicky, Paris Hilton lo adelanta así: "Algo pasó en mi infancia que nunca le he contado a nadie. Y no podía contároslo porque, cada que vez que lo intentaba, me castigaban. Todavía tengo pesadillas cuando me acuerdo. Lo único que me salvó de aquella situación fue pensar en quién quería convertirme cuando saliera de allí. Creé esta marca, esta persona y este personaje y me he quedado atrapado con ella desde entonces "

"Dicen que la mente puede olvidar, pero el cuerpo nunca olvida", explica Nicky. "(El trauma) Está atrapado en ti y puede salir cuando quieras", continuaba la hermana de la excéntrica celebrity.

Habrá que esperar a ver This Is Paris para comprobar qué es lo que tanto perturba a Paris Hilton. Una famosa más que se suma a la tendencia de mostrar su cara más íntima a través de un documental, tal y como hicieron anteriormente Maluma, Justin Bieber a través de sus reveladores capítulos o Taylor Swift con el íntimo Miss Americana.