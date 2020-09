La loca iniciativa de Miley Cyrus para promocionar Midnight sky

De momento la idea solo ha sido vista en Los Ángeles pero no se puede descartar que Miley Cyrus se lleve su loca iniciativa para promocionar Midnight sky por todo el mundo. La cantante estadounidense ha montado una discoteca ochentera en un camión.

Con la estética que ya nos dejó ver en el videoclip de la canción que adelanta su nuevo proyecto musical, el vehículo se ha adueñado de la noche angelina invitando a miles de seguidores de la intérprete a buscarlo y sumarse a la fiesta.

No cabe ninguna duda de que Miley Cyrus sabe cómo llamar la atención y no solo por ideas tan innovadoras como esta (que llevan añadido un leve toque de provocación: "ven a cabalgar mis bolas") sino por el éxito musical que la artista lleva asociado con singles como Midnight sky.

Un éxito que nos recuerda, inevitablemente a aquel Wrecking ball que acaba de cumplir 7 años. Porque la solista ha cambiado la bola de demolición por la bola de la discoteca en un nuevo proyecto musical cargado de significado personal.

“Ha sido una noche larga y el espejo me dice que me vaya a casa. Pero ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan bien por mi cuenta. Nueve años pasaron con mis manos atadas a tus cuerdas. Por siempre y para siempre, no más” canta en su canción cuyo vídeo ha dirigido ella misma.

Gota a gota Miley Cyrus va adelantando canciones de su futuro álbum de estudio, el séptimo de su discografía, aunque originalmente iba a estar dividido en varios EPs con un disco final pero de momento sigue sin haber ninguna confirmación.