J Balvin comparte la reacción de una niña al escuchar 'Agua' que te sacará una sonrisa

Si el año pasado J Balvin le puso banda sonora al verano de la mano de Rosalía y el gran éxito Con Altura, este 2020 el colombiano no se ha quedado atrás. Y para quien tenga dudas sobre si Balvin ha vuelto ha vuelto a crear la canción de la temporada que se pregunte tan solo cuántas veces ha escuchado Agua, su canción junto a Tainy como la canción más exitosa en las redes sociales durante las vacaciones.

Y es que el particular "pary' por debajo del agua" del colombiano cuenta con todos los ingredientes básicos que una canción del verano debe tener. Pero entre ellos hay uno que destaca por encima de todos: la melodía de Bob Esponja. El hecho de que Agua arranque con la sintonía de estos dibujos animados transmite buen rollo desde el primer momento además de meterse en el bolsillo a un público muy difícil: los niños.

J Balvin y Tainy han conquistado el corazón de los más pequeños de cada casa gracias a Agua y como buena muestra de ello, el colombiano ha compartido el vídeo de la reacción de una niña en cuando comienzan a sonar los primeros acordes. Sin parar de bailar y saltar, la pequeña no puede contener la emoción al ver en la tele el videoclip del verano. Un post que te aseguramos que te arrancará una sonrisa de oreja a oreja, algo que ya le ha pasado a Balvin, que ha inundado de emojis de corazones sus redes sociales.

No es la primera vez que vemos al creador de Colores mostrar su lado más humano y tierno en sus perfiles y todo apunta a que tampoco será la última vez, ya que Balvin ha anunciado que próximamente podremos disfrutar de su propio documental bajo el título The Boy From Medellín.

Además y volviendo al terreno musical, por si no hubiera tenido suficiente con el éxito de Agua, todo apunta a que J Balvin también aparecerá entre los artífices de la canción del otoño gracias al remix de Relación. Una canción que acabamos de conocer y que cuenta, nada más y nada menos que, con las voces de Sech, el creador de la versión original, Daddy Yankee, Farruko y la mismísima Rosalía, con quien vuelve a compartir micrófono y muy seguramente éxito.