Efecto Pasillo y el misterio de su próxima invitada El grupo canario sigue celebrando su décimo aniversario

¿A quién invitará Efecto Pasillo? / MADRID, SPAIN - NOVEMBER 08: Members of the Spanish band Efecto Pasillo attend 'Los40 music awards 2019' photocall at Wizink Center on November 08Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images