Marta Sánchez vuelve dispuesta a 'Brillar' con su nuevo single

Marta Sánchez ha vuelto y lo ha hecho con un tema en el que canta al amor propio por bandera y con el que deja muy claro que hay Marta para rato. Bajo el título Brillar, la nueva apuesta de la artista comienza un nuevo capítulo en su exitosa carrera.

Así es como Marta Sánchez retoma la esencia del sonido disco combinándolo con el pop en una canción que recuerda en parte la esencia del mítico Soy Yo, con el que se convirtió en todo un fenómeno musical en nuestro país.

Pero la melodía no es la única similitud de Brillar con dicho éxito. Y es que, en esta ocasión, Marta Sánchez vuelve a entonar un canto al autoestima y a la fortaleza que reside en uno mismo, incluso en los momentos en los que es necesaria para poder "resurgir".

De lo que no cabe duda es de que Brillar es en sí misma toda una declaración de intenciones de la artista, un manifiesto en el que Marta Sánchez deja claro que ha vuelto con más energía que nunca: "Estoy de nuevo aquí, como me prometí y tras la oscuridad vuelvo a brillar", dice la letra de su nueva canción. Un tema en el que también apuesta por la autenticidad con mensajes como "No necesito cambiar" o "Soy la que siempre fui, quiero vivir así, sin temor ni reproches."

"Nada me haría más feliz que haceros “brillar” y bailar con esta nueva canción que os he escrito, con todo mi cariño... Con ella, quiero transmitiros mi deseo de veros sonreír, soñar y volver a ser los de antes. Espero que os acompañe en esos momentos que necesitamos evadirnos y sentir la música como terapia. Brillamos?", con estas palabras y tras varios días de incógnitas en redes sociales, era como la artista presentaba Brillar ante todos sus seguidores.

Tras más de treinta años de carrera musical a sus espaldas, todo apunta a que la vuelta discográfica de Marta Sánchez podría estar más cerca que nunca, tras el lanzamiento de 21 Días hace ya cinco años. Aunque la cantante por el momento no ha hablado de la posibilidad de un nuevo lanzamiento, esta teoría no resulta nada remota si nos remitimos una vez más a los mensajes de su nuevo single: "No voy a perder más tiempo lo voy a aprovechar, sé muy bien lo que quiero, no escucho el qué dirán, tengo tanto dentro que lo tengo que gritar". Un mensaje con el que también deja claro que en este momento de su vida tiene intención de hacer caso omiso a cualquier tipo de crítica.

Brillar llega como una apuesta positiva de Marta Sánchez, una canción con la que intenta sacar una sonrisa en un 2020 especialmente duro y con la que, no se olvida de la salud. Ya que, parte de los beneficios obtenidos con este single irán a parar al apoyo de la investigación oncológica en España.