Supersubmarina: Así ha sido el verano de los 4 miembros de la banda española más añorada

Han pasado algo más de cuatro años desde que la escena musical española quedó en shock con el accidente de tráfico que sufrió Supersubmarina. Durante varios meses desde aquel 14 de agosto de 2016, la banda fue actualizando el estado de salud de sus miembros pero con el alta hospitalaria de todos sus miembros, la formación y su agencia anunciaron un largo periodo de rehabilitación.

Sus reapariciones públicas han sido contadas pero siempre desde la máxima positividad y eso que no siempre las noticias a su alrededor lo han sido (con hackeo a sus redes sociales incluido). "Hola. Somos Supersubmarina y estamos aquí" escribieron 10 meses después de su accidente. Su regreso al estudio de grabación en el primer aniversario fue todo un rayo de esperanza para miles de sus seguidores.

Sin haber podido seguir de cerca todo el proceso, en este 2020 los de Baeza todavía no se han podido olvidar de las secuelas físicas de su terrible choque frontal. Aunque en un primer momento el estado de salud de Jaime no fue el más grave (como fue el caso de José 'Chino' Marín o de Juancar) parece que el guitarrista no se recupera de sus secuelas.

Así lo ha narrado él mismo en su perfil oficial de Instagram: "Hace tres días entré de nuevo a quirófano, y ya van treinta y tantas veces (o cuarenta y tantas, he perdido la cuenta, la verdad) que lo hago desde que tuvimos el accidente el 14 de agosto de 2016. Esta vez, me han colocado un fijador híbrido externo en mi tibia derecha para intentar vencer una pseudoartrosis que me acompaña desde entonces. Estará pegado a mi cuerpo al menos cuatro meses. Esta operación supone volver a empezar prácticamente de cero (de ceroooo 🎶). Un nuevo proceso de rehabilitación que empieza hoy mismo. Aún no puedo apoyar el pie en el suelo para andar sin ver las estrellas pero los que hemos pasado por situaciones así, y los expertos en el tema, sabemos que esto no es excusa. Pueden hacerse cientos de ejercicios tumbado en una alfombra. Cualquier cosa mejor que pasar el día tumbado siempre que la fase aguda de dolor se haya calmado un poco. Reposo, sí, pero con moderación. Chispi me acompañará en este proceso, bien cruzándose bajo mis piernas una y otra vez o bien acostándose a mi lado mientras hago mis ejercicios. Es un buen apoyo. Y espero poder tener dentro de poco a mi otro gran apoyo cerca, fase 3 (o 4) mediante. Así que, nada, a por ello".

El número cuatro parece haberse convertido en un número con mucho significado en este 2020 en el que se cumplen 4 años del accidente y en el que los 4 miembros de Supersubmarina están un día más cerca de su cuarto álbum de estudio con el que cumplirán con el regreso más esperado en la música española.

Hasta que eso suceda, en el verano 2020 de los componentes de Supersubmarina se entremezclan los proyectos personales e individuales que incluyen desde unas merecidas vacaciones, hasta aventuras musicales paralelas o incluso otros trabajos y momentos nostálgicos que traerán grandes recuerdos a sus fans.

La culpa de esa nostalgia la tiene Antonio 'Pope' Cabrera que ha recordado una de esas reuniones de amigos y hermanos que han desaparecido de nuestras vidas por culpa de la pandemia. Por fortuna para nosotros, la nueva normalidad nos ha traído una nueva imagen del 'Chino' Marín después de casi dos años desde su última aparición pública.

Ver esta publicación en Instagram Vacaciones!!!😉 Una publicación compartida de José Marín (@chinosupersub) el 10 Ago, 2020 a las 4:27 PDT

"Vacaciones" se puede leer en su publicación en la que aparece apoyado sobre un barco con los pies descalzos en la arena y junto al mar. Y en contraste, Juanca, el batería, concentrado en su trabajo musical con su nueva banda Melifluo: "Hoy hemos terminado nuestro primer disco @melifluoband y la sensación es muy difícil de explicar...Por algo que has terminado y por algo que empiezas...Por la incertidumbre de lo que será y no...Por todo lo que lleva detrás y todo lo que significa...en este disco no hemos puesto solo canciones, hemos puesto todo lo que somos. Pronto os podremos contar cuando saldrá".

Mientras ese disco verá la luz en las próximas semanas, la maqueta que SuperSubmarina grabó antes del accidente sigue esperando el momento oportuno para reclamar el protagonismo de la música que estuvo a punto de truncarse en el kilómetro 168 de la N-322.