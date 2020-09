Rosalía, nueva musa de la firma de lencería de Rihanna

Rihanna ha revolucionado el mundo de la moda con su firma de lencería Savage x Fenty. Pero más allá de abrir la mente del mundo de las pasarelas hacia un camino en el que todo tipo de cuerpos son perfectamente aceptados en un escenario como el de la ropa interior, la de Barbados ha sabido como convertir sus desfiles en puro espectáculo al más puro estilo Victoria’s Secret (pero para todas las tallas). Y muy pronto podremos disfrutar de un nuevo show.

Después del enorme éxito que tuvo la retransmisión de la presentación de su colección de lencería el año pasado, para la cual contó con actuaciones de estrellas como Normani o Halsey, este año RiRi promete volver a dejar el listón muy alto o, incluso, superarse gracias a Savage X Fenty Vol. 2.

Y es que el hype está absolutamente por la nubes desde que la propia Rihanna haya compartido en sus redes sociales el anuncio del evento, así como, quiénes serán los encargados de amenizar la presentación de sus prendas de lencería. Un cartel que encontramos encabezado por la mismísima Rosalía, una de las actuaciones principales y más esperadas del evento.

Un show en el que Rosalía no estará sola, ya que, también se han confirmado las actuaciones de artistas como Travis Scott (no sabemos si interpretará el éxito TKN junto a la catalana), Bad Bunny o Lizzo, una de las habituales colaboradoras de la de Barbados. Una lista de invitados VIP que no termina ahí, ya que también se ha anunciado la presencia de veteranos de la firma como Cara Delevingne o Bella Hadid junto a otros como Willow Smith o la mismísima Demi Moore.

De lo que no cabe duda es de que el desfile de la colección de otoño de Rihanna seguirá las tendencias musicales actuales, a juzgar por la gran apuesta que ha hecho la cantante y empresaria por la música urbana para Savage X Fenty Vol. 2, al contar, nada más y nada menos, con dos de los artistas más representativos del género como son Rosalía y Bad Bunny.

Un desfile con el que Rihanna seguro volverá a deslumbrar gracias a la sensualidad de sus colecciones, tal y como ha hecho en ocasiones anteriores y que se podrá disfrutar en Amazon Prime Video a partir del día 2 de octubre.

¡El espectáculo está garantizado!