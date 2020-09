Natalia Sánchez y su peculiar truco para unas fotos de lo más naturales

Muchas estrellas del cine o la televisión no tienen las vidas de glamour y lujo que en ocasiones nos imaginamos. De hecho, la gran mayoría tiene unos problemas similares a los del resto de los mortales (aunque ayudados, normalmente, por una mejor situación económica). Natalia Sánchez es el ejemplo de actriz y madre que ha demostrado lo difícil que es conciliar. Aunque en su caso tiene un aspecto positivo.

Como os contamos hace unos días, la popular intérprete que dió vida a Teté en Los Serrano ya se estaba preparando para su nuevo proyecto. En esos preparativos se incluían un cambio de look y una posterior sesión de fotos.

Y ahí es donde Natalia Sánchez ha encontrado un peculiar truco para posar de la manera más natural posible. Ha sido la propia actriz la que lo ha contado a través de su perfil oficial en Instagram: "Nunca he sido muy fan de las sesiones de fotos. Tiendo a ponerme un poco nerviosa, me vuelvo más tímida que nunca y lo cierto es que no me suelo gustar mucho...🤷‍♀️ Hoy hemos hecho esta sesión y @pabloabad01 , con el que ya había coincidido varías veces, me ha dicho que me notaba distinta, más calmada y que estaban quedando fotos preciosas" empieza explicando.

"Le he respondido la verdad: que estaba calmada porque mi cabeza estaba en la habitación de al lado, en la que estaba mi madre cuidando de Neo para que yo me pudiera hacer las fotos. Pues será por eso, me ha dicho. 😊 Y lo cierto es que sí lo era. Estaba tan concentrada en escuchar si Neo lloraba o no, que estaba menos preocupada por mi, por si salía mejor o peor en las fotos y, como mi atención estaba dividida, no me he puesto nerviosa y eso me ha permitido disfrutar mucho más de la sesión. Qué cosas ¿eh?" confesaba la actriz.

"Lo cierto es que, desde que soy madre, tengo mi atención tan puesta en ellos y tan poco en mí, que no queda espacio para las cosas menos importantes, y eso tiene un lado un poco más negativo y es que a veces estoy más despistada(he llegado a meter el móvil en la nevera 😒🤦‍♀️) pero también un lado muy positivo, como en esta ocasión. Bueno eso, y que creo que me estoy haciendo mayor...🤦‍♀️ Resumiendo: en esta foto me veo más mayor, veo que han pasado muchas cosas por mi en estos años y, en definitiva, me gusta lo que veo. 🙏❤️ Gracias, Pablo, por tu talento. Gracias Neo, por ser más bueno que el pan y gracias a ti, mamá, por acompañarme, y por ayudarme y darme siempre tantísimo...soy una suertuda...🍀❤️😍" compartía Natalia Sánchez sobre su nueva situación de mamá y actriz.

No es que el truco para tener unas fotos naturales sea tener hijos pero sí distraerse con otra cosa y no pensar en que uno está delante de un objetivo.