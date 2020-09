Álvaro Soler y Sofía Ellar sorprenden cantando a dúo y en francés

Álvaro Soler y Sofía Ellar se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama musical nacional, tanto que, este verano hubo hasta rumores de boda de por medio. Pero, dejando a un lado lo sentimental (tampoco mucho), ambos artistas han deslumbrado en su Instagram con una interpretación tan inesperada como aplaudida.

Con un vídeo casero en el jardín y looks veraniegos que llaman a la nostalgia de los últimos días de esta estación, Álvaro Soler y Sofía Ellar se han lanzado a interpretar un conocido tema a dúo, nada más y nada menos que, ¡en francés! Con el único acompañamiento de una guitarra, los dos cantantes han conquistado las redes sociales con su cover de Je Te Le Donne, de Vitaa junto a Slimane, mostrándonos una pronunciación en el idioma del país vecino desconocida por todos hasta ahora.

Una canción que llega con un mensaje de lo más sentimental, ya que, con estás palabras introducía el vídeo del intérprete de La Cintura: "Después de escucharla tanto este verano de gira en gira se nos ha quedado hasta el francés Qué bien sienta cantar en un año tan extraño! Al final siempre sale el sol. Eres mi luz @sofiaellar."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic) el 16 Sep, 2020 a las 3:17 PDT

Aunque no solo ha sido Álvaro Soler quien se ha puesto romántico. La cantante de Bañarnos En Vaqueros también ha querido mostrar el resultado del dúo con su novio en sus redes sociales con estas preciosas palabras dedicadas a su compañero: "Tu es mon soleil", es decir, "Eres mi sol."

Una dosis de música, desparpajo y romanticismo que ha cautivado a todos los seguidores de los artistas, que inundaban los comentarios de emojis de corazón y peticiones de boda. Reacciones entre las que hemos encontrado algunas de lo más simpáticas como la de la cantante Barei que escribía: "Pa’ comeros... os lo diría en francés pero aún no me he puesto."

Sin embargo, no es la primera vez que vemos a la pareja compartir ritmos a lo largo de sus ya tres años de noviazgo, ya que, en pleno confinamiento nos regalaron el tema Barrer La Casa. Además de haber compartido más improvisaciones en sus perfiles como el dueto que se marcaron para celebrar el Día de la Madre.

El amor está en el aire y la pasión por la música, también.