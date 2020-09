Kylie Minogue nos lleva a la discoteca con su nuevo single, ‘Magic’

Ya han pasado dos años desde que Kylie Minogue probara suerte con un estilo más country con su disco Golden, y ahora la australiana está dispuesta a llevarnos a la pista de baile más ochentera (aunque sea, por ahora, solo virtual) con su nuevo trabajo. DISCO llegará el 6 de noviembre, y para presentarlo ya nos dejó ver el videoclip de su primer single, Say Something, lleno de purpurina y de ritmos bailables.

Ahora, la cantante ha estrenado en todas las plataformas digitales un nuevo tema, Magic, en el que vuelve a la discoteca con un videoclip dirigido por Sophie Muller, lleno de color, con el que nos apetece más que nunca volver a vivir la noche más divertida.

Será un disco en el que la artista volverá al sonido dance más maduro que la caracterizaba, siguiendo la estela de otros grandes álbumes que todos redordamos como Fever o Aphrodite. Kylie se ha involucrado en la creación de todos los temas del álbum.

A principios de esta semana, para promocionar este single, la cantante de 52 años recurrió a las redes sociales para revelar a sus fans detalles de la nueva pista. La intérprete de Can’t Get You Out of My Head compartió una foto retro filtrada en tecnicolor de sí misma. que ya anunciaba el ambiente que nos íbamos a encontrar en este vídeo.

En una entrevista, la australiana se refirió al tema del disco: “El tema de la discoteca es que están todos calientes y sudorosos y juntos. Pero pueden estar en una habitación llena de gente y cerrar los ojos, dejar que la música y los sentimientos entren, y pueden estar en su propio mundo. O no puede haber nadie alrededor y sientes que estás teniendo tu propia fiesta ”.