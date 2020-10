Tras su recaída del cáncer Shannen Doherty (‘Sensación de vivir’) ha pensado cómo se despedirá de los suyos

El cáncer es una pesadilla que arrasa con quien la sufre y los que le rodean. Y no dejamos de tener pruebas. Este mismo año, la muerte de Pau Donés fue un auténtico varapalo o el de Aless Lequio, que dejó sumida en una tristeza inconsolable a su madre, Ana García Obregón.

Pero, al margen del dolor, también nos deja ejemplos de superación, esperanza y lucha. A estos dos hombres que hemos mencionado podríamos sumar a Dani Rovira y la entereza con la que ha compartido su enfermedad. O la de Sara Carbonero. Y son solo unos pocos ejemplos de los muchos que hay.

La que sabe de sobra las consecuencias de esta enfermedad es Shannen Doherty, aquella Brenda que nos enamoró a todos en Sensación de vivir. En 2015 le detectaron cáncer de mama. Desde entonces no ha parado de luchar contra la enfermedad. Y en el camino ha tenido momentos de alegría por su recuperación y momentos de desesperación, por sus recaídas.

En 2019 le diagnosticaron metástasis y un año después, el pasado abril, anunciaba que había entrado en la fase 4 del cáncer. “Estoy intentando cuidarme y abrazarme todos los días. No siempre es fácil. Tengo días donde me encuentro deprimida o simplemente sin fuerzas. Pero me empujo con la ayuda de amigos”, anunciaba en su vuelta a las redes.

Su hermano en la serie juvenil, Jason Priestley, en alguna ocasión ha explicado lo pendiente que está de ella y que la ve con energía porque es una mujer muy fuerte. Pero, de momento, la enfermedad no le da tregua.

Ha tenido tiempo para reflexionar y ha tomado una decisión. Ya sabe cómo quiere despedirse de los suyos si llega el final que a nadie le gustaría. Tiene previsto grabar vídeos y escribir cartas que recibirán después de su muerte.

“No me he sentado aún a escribir las cartas. Hay ciertas cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi esposo sepa todo lo que significa para mí. Eso es algo que definitivamente tengo que hacer. Pero siempre que llega el momento de hacerlo me parece algo demasiado definitivo”, ha confesado en una entrevista con Elle.

“Es como si estuvieras cerrando un ciclo y yo no lo estoy. Siento que todavía soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil terminar con todos tus asuntos cuando sientes que vivirás al menos otros 10 ó 15 años”, ha asegurado dando a entender que no piensa tirar la toalla.

Como paciente de riesgo durante la pandemia, ahora se encuentra encerrada en su casa, la que ha ido recuperando poco a poco tras quedar arrasada por un incendio en 2018. Y allí sigue dispuesta a seguir viviendo.