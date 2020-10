El nuevo disco de Ed Sheeran, previsto para octubre de 2021

Ed Sheeran y su regreso a la escena musical está en boca de todos pero nadie es capaz de ponerle una fecha al mismo. Nadie excepto su manager, Stuart Camp. El representante del británico se pasó por el popular podcast de Google Straight Up en el que dejó interesantes confesiones sobre su representando.

En las pasadas navidades, el músico anunció una retirada temporal tanto del panorama musical como de las redes sociales. Algo que ha mantenido con estricta disciplina a excepción de uno de los anuncios más emotivos del 2020: el nacimiento de su hija. "¡Hola! Un mensaje rápido de mi parte porque tengo algunas noticias personales que tengo que compartir con vosotros. La semana pasada, con la ayuda de un gran equipo, Cherry dio a luz a nuestra preciosa y saludable hija Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella. Ambas, la madre y el bebé, están increíbles y estamos flotando en una nube. Esperamos que podáis respetar nuestra privacidad en estos momentos. Os mando mucho amor y os veré cuando sea el momento de hacerlo" posteó en sus redes.

Mientras disfruta de su familia, Ed Sheeran ha comenzado a pensar en su futuro proyecto musical según ha explicado Stuart Camp. Su vuelta a la actualidad musical parece que podría conllevar también un nuevo álbum de estudio en un futuro algo más lejano: "Ha comenzado a grabar ahora. Probablemente lanzará el disco el próximo año por estas fechas. De hecho buscaba un papel en el que tenía el listado de canciones del álbum para el de después de este. Él siempre va uno o dos álbumes por delante".

No fue la única declaracion sorprendente del representante quien recordó una divertida anécdota que sucedió con su representado al comienzo de su carrera musical. Según confesó en el podcast, "su anterior management fue despedido por él porque le dijero que no iba a ir a ningún lado ni no se deshacía de su pedal de loops, se teñía el pelo de negro y dejaba de lado el rap".

¿Os imagináis qué hubiera pasado si Ed Sheeran hubiera hecho caso de estos "consejos"? Sabiendo el sentido del humor que tiene su representado no nos extrañaría nada que preparase otra locura como I con't care con Justin Bieber pero con el pelo negro.