'La Isla de las Tentaciones': Andrea se derrumba por culpa de Óscar

La Isla de las Tentaciones se ha convertido en el foco de todas las miradas dentro del prime time televisivo. Una segunda edición que aún mantiene recuerdos de la primera, más allá de la canción de cabecera con la que Mónica Naranjo dejó sin palabras. Y es que, los puestos de los décimos tentadores se ocuparon por dos de los rostros más populares del programa: Andrea y Óscar.

En la primera edición de La Isla de las Tentaciones ambos vivieron un romance y abandonaron el reality juntos, después de que Andrea fuera infliel a su entonces pareja, Ismael.

Una historia que no terminó bien, tal y como sus propios protagonistas han contando y, aunque los dos han llegado a la segunda edición de La Isla de las Tentaciones dispuestos a encontrar el amor (y alguno está bastante cerca de ser una auténtica tentación) parece que aún hay asuntos sin resolver sobre su propia relación.

Andrea y Óscar rompieron un mes antes de entrar en La Isla de las Tentaciones

Lejos de parecer haber superado su ruptura con Óscar, Andrea Gasca se ha venido abajo al hablar sobre el hecho de que su ex tentador y ex pareja se encuentre en Villa Playa rodeado de chicas. La catalana se vino abajo en la villa de los chicos, zanjando una conversación con una confesión de lo más inesperada: "Si veis que alguna vez no estoy mucho con vosotros o no me relaciono... es porque estoy muy agobiada por Óscar... Vengo a tentar y estoy aquí llorando".

Un momento de bajón en el que Andrea encontraba el consuelo en otras de las solteras de la casa, sobre todo en Sandra, la tentadora que ha comenzado una relación con Tom, quien trataba de mostrar empatía con ella: "Claro, es que para ti es casi como para los chicos de esta casa, porque no erais pareja, pero lo habíais dejado hace muy poco."

Y es que, Andrea y Óscar rompieron tan solo un mes antes de reencontrarse de nuevo en La Isla de las Tentaciones: "Hasta hace un mes estábamos. Hablábamos cada día. Y en el enfrentamiento que me hicieron se sentó diciendo que me había confundido, que él decía de tomar un café en plan amigos. No. Si hemos discutido, hablamos cada día y te pones celoso si ves cosas mías, no me dejes así".

Por si esto fuera poco, en el plató del debate presentado por Carlos Sobera, la amiga y ex compañera de edición de Andrea, Fani no dudó en defenderla exponiendo que Óscar no se había portado tan bien con ella como él mismo dice: "Desde que salimos de La isla, las dos hemos sido muy amigas, como uña y carne, y sé que él le ha hecho muchos feos, como que, cuando ella cogía un tren para visitarle en Málaga, le daba largas y la tenía horas esperando".