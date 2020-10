Taylor Swift anima a sus seguidores a votar para echar a Trump de la Casa Blanca

Taylor Swift lleva más de una década en la industria de la música. La cantante empezó siendo la novia perfecta de américa, sonriendo y no comentando en público sus ideas políticas. A la joven de 30 años le recomendaron, tal y como pudimos ver en el documental Miss Americana,que callada iba a llegar más lejos en su carrera.

Eso sí, la paciencia de Tay tiene un límite y en 2018, en plenas elecciones de el estado de Tennesse, la artista explotó y apoyó a los senadores demócratas. Desde ese momento, la intérprete de Reputation empezó a hablar sin miedo sobre sus ideas. Además, empezó a lanzar canciones cargadas de conciencia social como You need to calm down y The Man.

Ahora, con las elecciones estatales a la vuelta de la esquina, Tay ha vuelto a mostrar su deseo de echar a Trump de la casa blanca. Lo ha hecho en una entrevista para V Magazine, animando a los ciudadanos estadounidenses a votar el próximo 3 de noviembre a los demócratas.

“El cambio que más necesitamos es el de elegir a un presidente que reconozca que las personas de color merecen sentirse seguras y representadas, que las mujeres merecen el derecho a decidir lo que pase en sus cuerpos y que la comunidad LGTBI tenga reconocimiento e inclusión”, empieza diciendo la diva.

Luego, ha hecho mención a la situación de la pandemia en Estados Unidos: “Todos merecen un gobierno que tome en serio los riesgos para la salud mundial y que ponga en primer lugar la salud de su gente”

La cantante anima a sus seguidores y seguidoras a votar, asegurando que es “la única forma de empezar a mejorar las cosas”. Por supuesto, también ha hablado claro de su intención de voto, apoyando al candidato demócrata:

“Con orgullo voy a votar a Joe Biden y Kamala Harris en estas elecciones presidenciales. Bajo su liderazgo, Estados Unidos tiene una oportunidad de empezar el proceso de curación que desesperadamente necesita”

Teniendo en cuenta la cantidad de millones de seguidores que tiene la estrella pop y la influencia que tiene en los más jóvenes, estamos seguros que en la lista de reproducción de Trump hace tiempo que no se escuchan canciones de Swift.