'La Isla de las Tentaciones': Joaquín Sánchez se convierte en el nuevo comentarista estrella

La Isla de las Tentaciones ha revolucionado las redes sociales con su último episodio en el que ya aparecieron los primeros ratos íntimos en Villa Montaña, así como las primeras infidelidades en la casa de las chicas. Acontecimientos que han llevado tanto al programa como a varios de sus protagonistas, como Marta, Melyssa o Sandra a situarse entre los trending topic de nuestro país.

Entre tantos comentarios y memes, apareció por sorpresa la figura de uno de los rostros más aplaudidos de las redes sociales, el de Joaquín Sánchez, jugador del Betis. Y es que no es la primera vez que el futbolista hace de comentarista improvisado del reality, de hecho, en la pasada edición llegó a tener algún problema con Andrea, a quien no le sentaron demasiado bien algunos de sus comentarios. Algo que no ha evitado que nuevamente la imite.

En esta ocasión, Joaquín ha volcado todo su apoyo con los chicos de La Isla de las Tentaciones, especialmente con Pablo justo después de que éste descubriera las imágenes de Mayka, su pareja, siéndole infiel con Óscar, que repite en esta edición como nuevo tentador. "Pablo, no hace falta que te diga que aquí tienes sitio", decía Joaquín a través de sus historias de Instagram.

Joaquín Sánchez comentando La Isla de las Tentaciones / Instagram @joaquinarte / Instagram

Joaquín presenta su propia Isla de las Tentaciones: "Villa Hulio"

Dicho y hecho porque, tal y como prometía en su anterior vídeo, Joaquín enseñó una parte de su casa con varias tiendas de campaña preparadas al más puro estilo fiesta de pijamas a la que ha bautizado como "Villa Hulio". Una alternativa a Villa Montaña con la que el jugador del Betis se ha ganado los aplausos de las redes sociales, como viene siendo habitual. Como si de un house tour se tratase, Joaquín fue describiendo el cuarto que había preparado para los chicos de La Isla de las Tentaciones, en el que había hueco hasta para Rosito: "Como yo no quiero que se quede nadie fuera, he montado mi propia Villa Hulio. Mira la cama de Pablo. Mira, Pablo, con tu Rosito. Esta es la de Cristian. Esta es la de Lester. Lester, ahí tienes tu casa y tu cama, mi alma. Y esta la he dejado para Tom, por si quiere venir con todas", explicaba Joaquín.

Joaquín Sánchez comentando La Isla de las Tentaciones / Instagram @joaquinarte / Instagram

Por si con esto fuera poco, tampoco faltaron las historias en las que hacía referencia al comportamiento de Tom, del que dijo que "se le ve el plumero" tras comenzar un romance dentro de la casa con Sandra. Además, respondiendo al comentario del concursante de "Sandra me pone caliente", Joaquín le respondió entre risas: "Tom, a ti te pone caliente una farola".

Todo apunta a que Joaquín promete regalar muchos ratos de risas como comentarista improvisado de La Isla de las Tentaciones, demostrando una vez más que es todo un experto en derrochar arte en las redes, algo que ya ha hecho con "El baile de la mascarilla” o al ritmo de Con Altura de Rosalía y J Balvin.