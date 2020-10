Lunay desvela una colaboración con Rosalía

Lunay está escribiendo su nombre entre los más importantes del panorama urbano actual gracias a éxitos como Soltera, con los que ha alcanzado la fama internacional. Una carrera marcada por colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Myke Towers o Bad Bunny.

Sin embargo, si hay un nombre que sonaba con fuerza entre los próximos artistas que estarían dispuestos a colaborar con Lunay ese era el de Rosalía. Sobre todo, después de la enigmática visita de la catalana a Puerto Rico en la que la manager de Rosalía se dejó ver junto al intérprete de Victoria. El mismo viaje que sirvió para que avivar las sospechas de un romance entre la catalana y Rauw Alejandro.

Lo que hasta ahora eran solo ilusiones de los fans o suposiciones a través de lo que se veía en las redes sociales, ahora se ha convertido en la promesa de un futuro éxito. Y es que, en una entrevista que RTVE ha hecho a Lunay éste ha hablado sobre los artistas españoles a los que admira, entre los que ha destacado nombres como los de C Tangana o Maikel DelaCalle. Pero ha sido cuando la entrevistadora le ha preguntado por Rosalía cuando el puertorriqueño no ha podido evitar la sonrisa confesando que próximamente tendrán un proyecto juntos con estas palabras: "No puedo decirte que no, eso se viene", confirmando así la futura colaboración con Rosalía.

Un tema sobre el cual también ha asegurado que va a ser todo un éxito en España, algo que nadie pone en duda a juzgar por la trayectoria de ambos artistas y el cada vez más consolidado fandom del reggeatonero en nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUNAY (@lunay) el 21 Sep, 2020 a las 1:21 PDT

Colaboración entre Rosalía y Lunay: así reaccionan las redes

Ante unas declaraciones como las que ha hecho Lunay era de esperar que las redes sociales se hicieran eco rápidamente. Dicho y hecho. Aunque aún son muchos los fans que se muestran algo incrédulos hasta que no haya más información, también son muchos los mensajes de seguidores entusiasmados ante la idea de un featuring entre Rosalía y Lunay.

Lunay confirmó que tiene una colaboración con Rosalía que saldrá próximamente. ❤ pic.twitter.com/J0IurgvhJ3 — ROSALÍA ARGENTINA 🦂 (@RosaliaArg2) October 4, 2020

Los fans de Rosalía tirando hate a Lunay, mientras tanto Rosalía pic.twitter.com/v0ci92H2Kk — 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖓𝖆 🎃 (@welovebecky_) October 4, 2020

Estas fotos podrían ser de la colaboración entre Rosalía y Lunay, ambas fotografías coinciden en el fondo y fueron publicadas en Julio por sus fotógrafos. pic.twitter.com/0TPkxTOPWD — FIDBACK CL (@FidbackCL) October 7, 2020

De lo que no cabe duda es de que Rosalía cada vez está más enfocada hacia el mercado internacional y, por lo que parece, sus contribuciones en el género latino no parece que vayan a disminuir. Una tendencia que le llevó a lo más alto gracias a Con Altura y con la que la catalana está consagrando su éxito en todo el mundo gracias, además de a sus éxitos propios, con otros más recientes como el conocidísimo Relación Remix.

Y tú, ¿qué opinas de la colaboración entre Lunay y Rosalía?