Ester Expósito estalla contra las acusaciones de cirugía estética

Ester Expósito ya está pagando el precio de la fama. Desde hace varios meses cualquier movimiento que hace se convierte en objeto de debate. Y uno de los puntos más polémicos es si su belleza es natural, si hay algunos trucos de maquillaje o si ha pasado por el quirófano.

Y la actriz se ha hartado de las especulaciones en algunos medios de comunicación que la acusan de haber pasado por varias operaciones estéticas. A través de una publicación en sus stories de Instagram, la intérprete ha querido dejarlo claro.

"Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer AFIRMACIONES (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente" empezaba escribiendo Ester Expósito.

A la jóven actriz de Élite le preocupa además la influencia que estas 'informaciones' sobre las cirugías estéticas podrían llevar a chicos y chicas que la siguen a meterse en quirófano bajo una falsa expectativa: "Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podría influir estas mentiras. Así que supuesto profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad".

Ver esta publicación en Instagram los días que pasan... Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 8 May, 2020 a las 12:53 PDT

No es la primera vez que se habla de Ester Expósito en estos términos. Hace unas semanas, una usuaria de Twitter ya tuvo que borrar un hilo en el que intentaba dar su opinión sobre las supuestas operaciones estéticas.

La repercusión de cada mensaje o cada fotografía de Ester Expósito para bien y para mal es el duro precio de la fama para la actriz.