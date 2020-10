Demi Lovato estrena Commander in Chief, su canción más comprometida

Demi Lovato ya tiene todo listo para su gran actuación en los Premios Billboard de la música que se celebrarán durante esta madrugada en Estados Unidos. La cantante y compositora estadounidense ha estrenado su canción más comprometida hasta la fecha: Commander in chief.

Un tema que interpretará en directo y que tiene unas claras connotaciones políticas no sólo por su letra sino también por su simbología y por el momento electoral que vive el país. Un año turbulento para la sociedad americana en la que la artista se ha mostrado como firme defensora de los derechos civiles.

En ese sentido ha nacido Commander in chief, canción en la que Demi Lovato ha contado con la colaboración de Finneas, el reputado productor y ganador de un premio Grammy (y hermano de Billie Eilish para más señas). En un esfuerzo por vocalizar las poderosas emociones que sienten millones de personas y para movilizar a los fans para salir y votar.

Como decía anteriormente, Lovato dará vida a la balada política durante una actuación en los Premios Billboard de la Música que se transmitirá en directo el 14 de octubre vía NBC (en la madrugada del 15 en España) pocas horas después de que la canción se haya estrenado en las principales plataformas de streaming. El videoclip de este tema se estrenará después de su actuación en directo.

Escrito por un grupo de estrellas como Lovato, Julia Michaels, Finneas, Justin Tranter y Eren Cannata, Commander In Chief llega justo antes de las elecciones, en un momento en que la nación está más dividida que nunca. El mensaje de la canción sirve para expresar la indignación y el dolor que se ha sentido en respuesta a los acontecimientos recientes

"Nos enseñaron cuando éramos pequeños, si luchamos por lo que está bien no habrá justicia para algunos. No nos daremos por vencidos, mantendremos nuestra posición. Estaremos en las calles mientras tú estás entrando en un búnker. Altos y orgullosos, creemos mejor. Seguiremos arrodillándonos, mientras estés. Commander in Chief" canta Demi Lovato.

Una nueva canción de Demi Lovato con la que disfrutar de su voz tras Anyone, I love me, Ready to love, Still have me y Ok not to be ok que ha lanzado tanto en solitario como en colaboración con artistas de la talla de Sam Smith o Marshmello. La solista está espléndida.