'La Isla de las Tentaciones 2': se descubre hace cuánto que Mayka y Pablo no tienen sexo

La Isla de las Tentaciones está resultando ser mucho más atrevida y con unas "tentaciones" mucho más reales en su segunda edición. Una de las parejas que más está dando que hablar es la formada por Mayka y Pablo, ya que, ella se convertía en la primera de las mujeres del reality en ser infiel a su novio.

Desde que el romance entre Mayka y Óscar comenzase dentro de Villa Playa, las redes se han volcado por completo con Pablo, el DJ murciano pareja de la protagonista de este trío amoroso. Por no hablar del peluche Rosito, quien se ha convertido en otro de los protagonistas indiscutibles de esta edición de La Isla las Tentaciones y sobre el cual parece que Pablo ha sabido sacar rendimiento tras su paso por el reality.

Una relación que entró a La Isla de las Tentaciones cuando atravesaba un mal momento, al parecer por lo supuestos celos de Mayka.

Fátima y su información reveladora en El Debate de las Tentaciones

Sin embargo y a pesar de que la inmensa mayoría de los espectadores se han solidarizado con Pablo, tanto que, hasta el futbolista Joaquín le ofreció un hueco en su casa, todo apunta a que la situación de la pareja antes de entrar en el concurso era peor de la que ellos habían contado. Al menos así lo ha desvelado en El Debate de las Tentaciones presentado por Carlos Sobera, Fátima, una de las solteras de Villa Montaña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fatima Rull (@fatimarull) el 14 Oct, 2020 a las 4:34 PDT

En medio del programa, Fátima ha confirmado que la pareja hacía meses que no mantenía relaciones sexuales. Con estas palabras, la aspirante a encontrar el amor en La Isla de las Tentaciones rompía una lanza a favor de la infidelidad de Mayka con Óscar, intentando que la audiencia entendiera también el punto de vista de la murciana: "Tengo un poco de información que igual os va a hacer cambiar la opinión sobre Mayka. Mayka y Pablo no tenían relaciones sexuales desde hace dos meses. Dormían en diferentes habitaciones. Eran pareja pero no lo hacían".

Una información que Guille, otro de los solteros de la edición apodado "El Largo", también ha confirmado en el mismo programa: "He estado hablando con Mayka y sí que es verdad que la pareja no 'conyugaban'", ha afirmado con estas palabras textuales.

Habrá que esperar para comprobar cómo se resuelve este conflicto de La Isla de las Tentaciones con Pablo, Mayka, Óscar y, por supuesto, Rosito como protagonistas indiscutibles.