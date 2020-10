Nyno Vargas nos da las razones por las que Mala Rodríguez sería una ganadora en ‘Supervivientes’

Nyno Vargas se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. El cantante lanzó el pasado abril la canción Hola, Nena junto a Omar Montes. El single, en menos de seis meses, suma más de 25 millones de reproducciones en Youtube. Además, ha sido uno de los rostros televisivos de este año gracias a su paso por la última edición de Supervivientes.

El pasado mes de septiembre, el valenciano lanzó Toto. ¡Pero no lo hizo solo, sino con una de las artistas urbanas con más trayectoria de nuestro país: Mala Rodríguez! ¿El resultado? Que la canción se posicionara en número 1 de tendencias de Youtube España el primer fin de semana.

Ambos artistas se conectaron para charlar con LOS40 Urban sobre música, violencia en los videoclips y artistas urbanos. Pero la cosa no se quedó ahí. También charlaron sobre Supervivientes con nosotros. ¿Y qué dijo Nyno? Que si Mala Rodríguez se animase a participar en el reality sería una de las grandes triunfadoras.

“Yo la veo claramente como perfil de ganadora del programa por la personalidad que tiene y cómo es”, empezó a decir el cantante. Además, el artista comenzó a dar las razones por las que Mala podría ser una auténtica revelación en el formato:

“Uno, porque es una tía luchadora; dos, la gente va a empatizar con ella y le va a caer muy bien por su forma de expresarse; tres, a mí me encantaría verla ahí”.

La veo claramente como perfil de ganadora

Eso sí, también quiso advertirle que, en el hipotético caso de que fuese, lo pasaría muy mal a nivel emocional ya que no se puede ver a la familia ni llamarla: “Ese sería el punto donde podría flaquear”.

Mala Rodríguez, que ha hecho La Voz este año, asegura que no se ve “en una isla desierta sin comida”. Aunque al escuchar las palabras de su compañero, la andaluza terminó viéndose en el formato: “No me jodas, que me apunto. Que me da refuerzo positivo”.

Aunque Nyno asegura que Mala sería una de las artistas que saldría bien parada en un reality como este, no lo ve tan claro con otros compañeros y compañeras de la industria: “Yo dije que no animaría a todos los artistas. Me refiero a un grupo que no recomendaría que fuera.”

Sin duda, Mala Rodríguez sería una de nuestras concursantes favoritas en el caso de que se convirtiese en una superviviente.