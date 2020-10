Billie Eilish confirma nueva canción para noviembre

Billie Eilish no para. Su agenda está repleta de proyectos en marcha o a corto plazo pero sigue añadiendo más y más para alegría de sus seguidores. Y por fin el próximo mes sus fans podrán disfrutar de su nueva canción. La tercera en lo que llevamos de 2020 si las cuentas no nos fallan tras My future y No time to die.

Durante su visita al programa Tonight Show de Jimmy Fallon, la estadounidense y su hermano Finneas confirmaron que habían estado trabajando durante todos estos meses en el que será su segundo álbum de estudio. Algo que parecía dejar claro lo que ya había dejado como pista días atrás: "Sí, voy a lanzar una nueva canción y vídeoclip en unas semanas. O unos meses, no lo sé. Genuinamente no sé cuándo. No debería haberlo dicho... me voy a ir ya".

Pero por fortuna Billie Eilish volvió a las redes y durante un encuentro en Instagram con sus fans contestó a la gran pregunta. ¿Para cuando una nueva canción? La respuesta fue tan sencilla como esperanzadora para sus millones de incondicionales: "Noviembre".

De entre las miles de dudas que esa revelación dejó en sus 'followers' una sorprendió a la cantante que contestó con un color siena (o anaranjado) a qué color correspondería a dicha canción. El otoño ya va cogiendo un color Eilish muy entretenido.

De momento ya ha recogido tres premios en los Billboard Music Awards a Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum. Entre sus mensajes quiso dar las gracias a las mujeres que han estado a su lado y la han ayudado a llegar hasta donde está ahora.

No hay pistas sobre qué hablará esta nueva canción de Billie Eilish, ni cuál será su título o en qué momento del próximo mes de noviembre podremos disfrutarla. Así que... ¡muy atentos!