Roi Méndez: “Tienes que asumir que las cifras del principio no son reales”

Roi Méndez es de esos artistas que transmiten buen rollo a donde van. Lo conocimos hace tres años en la academia más famosa de la televisión: Operación Triunfo 2017. Su talento y simpatía no pasaron desapercibidas, y el joven se quedó a las puertas de la final. Eso sí, ya había dejado huella en los corazones de miles de espectadores y espectadoras que lo apodaron sapoconcho en honor a su tierra.

Ahora, cuando la burbuja de su paso por OT ha explotado, Roi ha encontrado su hueco en la industria. El pasado 2019, el joven lanzó Mi lógico desorden, su primer álbum donde nos enseñó el sonido pop rock que había desarrollado con canciones como Plumas o Por una vez más.

Este 2020, Roi ha continuado lanzando música. Primero fue Aviones de papel, una colaboración junto a Sinsinati; y ahora Yo Nunca, un tema de lo más pegadizo que ha lanzado con el grupo Veintiuno.

Pero no solo en lo musical está haciendo carrera. Su desparpajo como invitado en programas de radio y televisión han hecho que consiga ser colaborador en Este es el mood, el programa de Amarna Miller.

En LOS40 hemos charlado con él sobre esta nueva faceta suya, su nuevo single y la música que tiene preparada de cara a los próximos meses.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Yo Nunca junto a Veintiuno, ¿cómo surgió?

Roi (R): Surge durante la cuarentena. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Diego, el cantante, porque hicimos una sesión hace mucho tiempo. Nos pusimos en contacto a través de zoom y nos íbamos mandando partes de la canción. Cuando nos dimos cuenta teníamos el tema maquetado. Como llevaba tiempo sin sacar cosas, dijimos “vamos a lanzarlo”. De a forma más natural, vamos.

P: La letra surgió del juego “Yo nunca”, ¿no?

R: Sí. Al final Diego tuvo la idea de contar algunas cosas que nunca admitimos. Son cosas que todos hemos hecho. Funciona un poco como una confesión desde un tono de humor.

P: Te metieron mucha caña en redes sociales por decir que Veintiuno era un grupo indie. ¿Tú te consideras maintream?

R: Sí, al final el concepto de música indie viene de ser independiente. Hay un montón de grupos como Vetusta Morla o Izal que están con multinacionales y se consideran indies. Es cierto que si hablamos desde un término más purista puede haber un artista que haga pop y que sea indie. Cuando hablo de indie hablo de un estilo musical más alternativo.

P: Pero te dieron caña con ese anuncio…

R: Sí, pero ese era el objetivo. Sembrar un poco el pánico y que gente del mundillo metiese un poco de caña. Al final se metieron grupos del circuito indie como Miss Caffeina o Zahara a fregar un poco mi mensaje. Estaba acordado.

En cuanto a todo el lío de ayer solo tengo que decir que... pic.twitter.com/1u4YKdsUjw — Roi Méndez (@RoiMendez) September 28, 2020

P: Ahora que has abierto la veda de las colaboraciones indies, ¿con qué artista te gustaría colaborar?

R: Soñando, con Izal o Zahara. Me gustan mucho. Lo que surja natural, pero a ellos los escucho muy a menudo.

P: Hablando de colaboraciones, hace poco te hemos visto hace poco grabando algo con Sofía Ellar, ¿tenéis single preparado entre manos?

R: Es algo que va a salir dentro de muy poco. Es una canción suya en acústico que me gusta mucho y que me invitó a cantar. Saldrá pronto. Es una muy amiga mía con la que paso mucho tiempo y nos gusta tomar un vino, componer y tocar. Surgió así, como todas las cosas que hago. Con Sinsinati y Veintiuno fue igual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar) el 7 Oct, 2020 a las 11:52 PDT

P: ¿Solo colaboras con amigos entonces?

R: Bueno, al final conoces a gente y sale de ahí. Hay otras formas de hacerlo, que es a través de las discográficas, pero en mi caso siempre es con amigos. Nunca es nada impuesto ni por intereses.

P: ¿Yo nunca va a ser el single de algo más grande como un nuevo LP?

R: No. No indica nada. Es un tema suelto. En un par de meses saldrá otro, pero por temas de agenda de la persona con la que canto se tuvo que retrasar.

P: ¿La persona con la que lo cantas es alguien de OT?

R: No puedo decirlo, pero a la gente que me sigue le va a hacer mucha ilusión.

P: ¿Tienes mucho material escrito para nuevas canciones?

R: Tengo muchos temas, pero están en maquetas. Tengo que elegir entre lo que hay. Quizá saco un EP o lo lanzó individualmente cada dos o tres meses. Tengo los dos siguientes elegidos. Estamos trabajando con ritmo y dirección.

P: Te has mostrado bastante crítico con las medidas que se han tomado en la industria del entretenimiento respecto a la crisis del COVID, ¿está siendo especialmente duro el sector?

R: Yo opino que sí. Se está demostrando que la cultura es segura. Tuve la suerte de hacer un par de conciertos durante este periodo y la seguridad es enorme, mucho más que en cualquier bar o restaurante. La verdad es que he visto cada cosa que asusta en bares que parece la ciudad sin ley. Me parece un poco injusto, pero esperemos que pronto se pueda hacer algo.

He visto cada cosa que asusta en bares que parece la ciudad sin ley

P: Este mismo octubre se cumplen tres años del estreno de OT 2017, ¿cómo han sido estos tres años?

R: Para mí ha sido una etapa muy bonita que me sirvió para conocerme a mí mismo y para avanzar. Es verdad que durante el primer año si que estuve un poco estancado en mi vida, pero con el paso del tiempo estoy conociendo a gente nueva hasta llegar al punto en el que estoy ahora. Estoy muy contento y feliz. Antes estaba un poco nervioso por todo, ahora voy tirando para adelante. Tengo todo claro y ya entiendo como funcionan las cosas. Eso hace que no me frustre y disfrute del camino.

P: Durante el primer año cada lanzamiento que hacía cada uno de vosotros sumaba miles de reproducciones a las pocas horas, ahora las cifras han descendido… ¿es complicado como artista?

R: No, en realidad es súper fácil. Tienes que asumir que las cifras del principio no son reales. A lo mejor tienes la suerte de que sí, pero no es lo normal. No es normal tener un millón de reproducciones en un día o en dos. Al final eso lo ves cuando conoces a otra gente que hace lo mismo que tú. Ves las cifras que tienes y que es lo normal.

P: Te has unido al programa Este es el Mood, teniendo tu propia sección, ¿estás desarrollando más esta faceta tuya?

R: Sí. No me cuesta nada, me sale natural. Es algo que me parece muy divertido. No lo veo como un trabajo y lo disfruto mucho. No me pongo tan nervioso como en la música. En la música, como me importa más, soy más inseguro.En estos programas ya saben lo que hago. No es como en OT que salimos y nadie sabía qué hacíamos. La gente te conocía no por lo que haces, sino por lo que eres. Así que esto lo veo muy fácil y me ayuda mucho a tener menos vergüenza.

P: Puedes ser la Edurne o la Chenoa de tu generación, que además de música, trabajan en televisión.

R: (Ríe) No sé. Me gusta todo. Pero mi prioridad es la música. Es lo que llevo haciendo toda la vida. Por eso me hace gracia tener una sección en un programa porque la música forma parte de mi vida desde que tengo catorce años. Y llevo viviendo de ella desde que tengo 17. Entonces la música siempre está conmigo.

P: Este verano te hemos visto luciendo palmito en Instagram. ¿Te has puesto en forma como Cepeda y Ricky? ¿Estás siguiendo sus entrenamientos?

R: Llevo desde enero con un nutricionista haciendo deporte. Estoy haciendo vida sana y deporte todos los días. Me lo voy notando. Camino o cojo la bicicleta a todos sitios. Estoy haciendo un cambio de vida saludable. Solo bebo si me quiero emborrachar. Ya no me bebo una cerveza porque sí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roi Méndez (@roimendez) el 6 Ago, 2020 a las 7:01 PDT

P: Tenéis un grupo muy guay Cepeda, Ricky, Lola, Ana y tú, ¿cómo es salir de fiesta con vosotros?

R: Los más fiesteros ahí somos Cepeda y yo. Ricky y Ana son bastantes caseros. Es cierto que quedamos para cenar, en plan marujos, pero no son muy de salir de fiesta. Cepeda y yo éramos los reyes de la discoteca.

P: Para terminar, ¿dónde te ves dentro de un año?

R: Pues como estoy ahora, igual de feliz, pero saliendo más.