Las novedades de un The Last of Us Parte II rebajado

The Last of Us Parte II continúa intentando incorporar nuevos jugadores con un importante descuento de 20€ hasta el mes de octubre tanto en su edición estándar como en la digital deluxe. Este es el segundo gran descuento en el precio del videojuego exclusivo de PS4 desde su lanzamiento el pasado 19 de junio. De esta forma, todos los jugadores podrán disfrutar de uno de los videojuegos del año a precio reducido.

El pasado 26 de septiembre el juego celebró su día especial con importantes novedades para los millones de jugadores que ya están disfrutando del sandbox de acción y aventuras. Pero aún faltan muchas actualizaciones y mejoras por llegar.

A todo ello hay que sumarle que Naughty Dog anunció un nuevo juego de mesa de The Last of Us en colaboración con el equipo de CMON, creadores de otros juegos de mesa temáticos como Bloodborne: The Board Game y God of War: The Card Game. Este juego se ha creado para que todos los fans de The Last of Us y amantes de los juegos, ya sean digitales, de cartas, de mesa o de otro tipo, puedan llevar el mundo de The Last of Us a un formato de mesa. El desarrollo está en marcha y se compartirá nueva información próximamente.

La compañía de desarrollo de juegos anunció nuevas estatuillas para sus ediciones especiales además de otros productos de merchandising para coleccionistas. PlayStation Gear Store presenta nuevos artículos a su colección de The Last of Us con las adquisiciones del Funko Pop! de Joel y una camiseta y taza nuevas.

The Last of Us Parte II, desarrollado por el prestigioso estudio californiano Naughty Dog, ya se ha convertido en uno de los grandes videojuegos de la historia según la prensa especializada mundial y destaca por presentar una magistral narrativa con innovadoras mecánicas de juego. Esa unión de elementos tan especial ha servido para que todos los jugadores hayan podido disfrutar de una experiencia de entretenimiento definitiva.

El título se convirtió en el exclusivo de PS4 que alcanzó, con mayor rapidez, la cifra de 4 millones de copias vendidas. Esta cifra se logró el pasado 21 de junio, solo dos días después del lanzamiento.