Karol G anuncia su nuevo single al más puro estilo 'Pasión de Gavilanes'

Karol G se ha montado en su caballo y ha elegido como outfit sus pantalones de vaquera (en su versión más sensual, evidentemente) para presentar su nuevo sencillo: Bichota. Así, al más puro estilo Pasión de Gavilanes, la cantante colombiana ha anunciado a través de un pequeño avance de apenas unos segundos que el próximo viernes día 23 de octubre podremos disfrutar del que seguro será uno de sus nuevos hits.

Una canción en la que, a juzgar por lo poco que se escucha, Karol G vuelve a apostar por el sonido urbano más actual. Algo que, parece que se une a otra de las estrategias que mejor le está funcionando a la colombiana en sus últimos temas como Tusa, el girl power.

De hecho, a juzgar por cómo habla la propia Karol G sobre Bichota, tiene pinta de que este nuevo tema va a ser toda una declaración de intenciones: "Yo soy quien soy por mí y por nadie más y sí que me siento súper BICHOTA…lástima que tú no".

🚨🚨🚨🚨🚨 B I C H O T A is Cooming !!!!!!! pic.twitter.com/w2B0R6YGzT — BICHOTA (@karolg) October 19, 2020

Por si con eso no hubiera sido suficiente, la intérprete de Ay, Dios Mío! Ha adelantado que es ahora cuando vamos a conocer su "nueva versión" y "más mala". En resumen, ¡el hype está por las nubes!

Si antes era mala , ahora viene la nueva versión y más mala 🐰🔥🥶😏 — BICHOTA (@karolg) October 17, 2020

Ya en las breves imágenes que hemos conocido sobre el videoclip, todo apunta a que habrá una vez más coreografías grupales femeninas y teniendo el cuenta el vestuario, el cual nos despierta de nuevo las ilusiones ante una nueva temporada de Pasión de Gavilanes, no sabemos si Karol G se habrá animado con algún guiño a bailes tipo Coyote Dax o si nos mostrará su habitual cara más seductora. Todo ello en un paisaje que bien podría ser el Oeste y en el cual una avioneta toma bastante protagonismo.

Por el momento, el avance ha sido todo un éxito y ha despertado los comentario de otros muchos artistas del género a los que se unen, por supuesto muchísimos emojis de fuego, además de casi 3 millones de reproducciones en Instagram. Y es que hasta el mismísimo Ovy On The Drums, productor del tema, ha escrito "Me retiro chaoooooo", ¿será una de sus obras maestras? Una reacción que destaca entre las de J Balvin, Piso 21 o Mau y Ricky.

Ver esta publicación en Instagram BICHOTA 🔥 10/23 00:00:00 Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 19 Oct, 2020 a las 3:00 PDT

¿Qué significa 'Bichota'?

Precisamente ésta ha sido una de las dudas más frecuentes a través de las redes sociales y, aunque hay teorías de todo tipo incluyendo algunas que hacen referencia al mundo de las drogas, la solución que más peso ha cogido es la que indica que esta palabra hace referencia a una mujer poderosa. Algo que encaja bastante con la línea que Karol G está tomando en sus últimos trabajos.

NUNCA TE DISCULPES POR SER UNA MUJER PODEROSA 👑 — BICHOTA (@karolg) October 19, 2020

QUE ES BICHOTA?

(La próxima canción de Karol G)



Existen dos significados pero en el contexto que Karol lo quiere llevar es: la mujer que manda, la que tiene poder, la jefa de las jefas. pic.twitter.com/NpTd8J57oQ — KGNEWS✨BICHOTA🔥 (@karolg_news) October 19, 2020

Bichota NO es mujer que manda. Bichota es mujer que está a cargo de un punto de drogas, al igual cuando dicen “Bichote”. Con la situación de PR, no es momento de una canción con un título así. Muchas mujeres han muerto creyéndose “bichota”... https://t.co/nNem6xpWe9 — Jorienid (@Jorienidf) October 20, 2020

Habrá que esperar al día 23 de octubre para comprobar si Karol G sería una buena elección como cameo en Pasión de Gavilanes, aunque, lo que parece que queda claro es que la colombiana ha sabido cómo volver a dar en el clavo.