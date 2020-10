Sandra Golpe (Antena 3 Noticias) revela que fue víctima de una agresión sexual

Sandra Golpe es uno de los rostros más populares de la televisión de nuestro país gracias a su trabajo como presentadora del informativo de Antena 3 Noticias. Sin embargo y tristemente, ha sido ella misma quien se ha convertido hoy en la noticia al desvelar que ella misma fue víctima de una agresión sexual hace ya dos décadas.

Ha sido en el II Foro Talento de Onda Cero Mallorca, en el que participaba la periodista, donde ha contado cómo ocurrieron los hechos con un testimonio que ha dejado sin palabras y para el cual ha tenido que remontarse a sus primeras experiencias como profesional de la comunicación.

"Estaba haciendo turno de cierre y llegaba a casa en torno a la 1 de la madrugada. Esa noche iba despistada y el portal de casa (que era antiguo), no se cerró del todo. Estaba esperando el ascensor y entró un señor. Pensé que sería un vecino, le di las buenas noches pero no me contestó. Tuve una sensación rara", desvelaba Sandra Golpe que continuaba así con su relato: "Cuando llegó al ascensor y fui a entrar, me empujó, me tiró contra el suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente."

Con esta narración, Sandra Golpe ha devuelto a la actualidad un tema que, por desgracia, nunca deja de estar presente en las noticias.

Un relato en el que la periodista ha hecho hincapié en cómo este suceso marcó su vida y su carrera profesional, ya que, después de haber sido víctima de dicha agresión ha confesado que tuvo miedo a volver a su entonces trabajo y, por supuesto, a realizar turnos que le obligasen a volver a casa sola y de noche.

Una historia en la que Sandra Golpe también ha hecho hincapié en quienes estuvieron a su lado y ha desvelado que, paradójicamente no fue precisamente una mujer: su jefa, a quien pidió ayuda basándose en lo ocurrido y de quien recibió una negativa. "Todavía hoy no lo entiendo, pero supongo que para llegar a ese puesto igual tuvo que aparcar la sensibilidad", decía la periodista, "Estuve un año yendo y volviendo en taxi a casa".

"Lo que quiero decir es que, finalmente, lo que siempre está ahí es el entorno más cercano y la fortaleza interna, la resiliencia, que lamentablemente muchas mujeres no tienen", concluía la presentadora en una reflexión en la que terminaba aclarando que su agresor continúa en la cárcel hasta el día de hoy.

Desde LOS40 queremos mostrar todo nuestro apoyo a Sandra Golpe, así como a todas las víctimas de violencia sexual.