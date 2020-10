Miley Cyrus charlará con Tony Aguilar este sábado en #Del40al1CocaCola

La artista más deseada del momento, Miley Cyrus, será protagonista este sábado en #Del40al1CocaCola. Y lo de “más deseada” no es subjetivo ni hiperbólico. Hacía tiempo que no se vivía en la música una convulsión como la que está generando el lanzamiento de Midnight sky, su nuevo single —que, por cierto, está en el #28 de la lista—, y la cada vez más cercana publicación de su próximo álbum. Es un torrente continuo de noticias: su colaboración con Dua Lipa, sus excelsas versiones de Blondie, The Cranberries y Britney Spears, el anuncio de un disco con temas de Metallica… Es la estrella más codiciada por los medios y, cómo no, Tony Aguilar ha conseguido que hable para el programa líder del fin de semana. Miley, además, dará su Voto VIP; ¿qué artista será el afortunado que cuente con su bendición?

La edición de este sábado viene cargada de contenidos potentes, y no solo por la intervención de Miley Cyrus. Tendremos dos iPhone 12 PRO para sortear entre los oyentes; recién presentado, es el terminal con el que todos sueñan… y será para dos de nuestros seguidores.

Centrándonos ya en la lista, no está nada claro quién será el nuevo número uno. El puesto de honor está en poder actualmente de Ava Max, que ha sido líder dos semanas no consecutivas con Kings & queens. Le siguen Maluma (#2), Jawsh 685 y Jason Derulo (#3) y J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy (#4). Todos ellos han sido número uno dos semanas y podrían serlo una tercera. Pero también podrían acceder a la primera plaza, por primera vez, Aitana y Morat (#5), Rauw Alejandro y Camilo (#6) y Master KG con Nomcebo (#7), cuyo Jerusalema ha tenido una trayectoria meteórica desde que entró en lista hace solo siete semanas.

La única canción que esta semana parte como candidata es Head & heart, de Joel Corry y MNEK. Un irresistible tema bailable que ha arrasado en el Reino Unido y cuya onda expansiva llega a otros países de Europa. El HT #MiVoto40 servirá para que encuentren un hueco en el ránking.

Por votar en antena (902 39 40 40) daremos cuatro entradas para el Parque Warner y una peli clásica divertidísima para ver en Halloween: El jovencito Frankenstein. La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, noticias… Como hemos anticipado, será un programa de emoción non stop. ¡No te lo pierdas!