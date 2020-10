Hugo Silva confiesa en La Resistencia la antihigiénica costumbre de Los Hombres de Paco

Hugo Silva fue el penúltimo invitado de una semana especial de La Resistencia en la que los actores han llevado la voz cantante hasta el punto de que Álex García repitió tras su accidentada entrevista. El intérprete tuvo una visita algo más relajada que su compañero de profesión hasta el punto de que su entrevista estuvo repleta de anécdotas y curiosidades: desde sus estudios hasta Los hombres de Paco.

El actor madrileño confesó (casi sin querer) las antihigiénicas costumbres que tenían algunos de los hombres del reparto de la popular serie de televisión que muy pronto volverá con nuevos capítulos. En el rodaje, "Te tocaban los huev** justo cuando era 5 y acción. Se dice siempre antes de empezar a grabar y empezabas la secuencia en tensión. A veces nos escupíamos. Yo no sé por qué estoy contando esto pero no rollo lascivo sino que cuando decían 5 y acción te escupían o escupías y entonces tenías que taparte y seguir la secuencia tapándote como si estuvieras buscando algo" explicó Silva.

Casi sin dar crédito a lo que contaba debido a la pandemia, Broncano puso la guinda a esta anécdota no demasiado refinada: "Era otra época eh, fíjate que la gente ha dicho 'madre mía'. Es triste que hayamos perdido eso, el poder escupir a la gente" bromeó.

Hugo Silva explicó en La Resistencia que participará en algunos capítulos de este regreso de Los Hombres de Paco pero dejó claro que no estará en todos. Desafortunadamente para los seguidores que esperaban alguna noticia, el de San Blas no desveló la fecha exacta de estreno aunque habló del "próximo año".

→ @rastacai: "Se está grabando 'Hombres de Paco'. No saldré en toda la serie pero salgo. Estará el año que viene” #LaResistencia pic.twitter.com/7DqRV1SqIi — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 22, 2020

Sus estudios y su look

Como decía al comienzo, su presencia en el programa de #0 en Movistar+ tuvo mucho de anecdótico y poco de promocional (como suele pasar en el late show). Gracias a ello pudimos saber los estudios que condujeron (o no) a Hugo Silva hasta convertirse en actor.

"Estudiante de FP de electricidad. Si, la estudié en Las Musas. No lo terminé, me quedaron de cuarto y de quinto porque antes eran 5 años. FP1 eran dos años que te daban un título que no valía para nada y otros 3 años más que había que pasar limpio en FP2. Para la primera no hacía falta tener el graduado escolar. Yo entré con el graduado escolar y porque me gustaban los enchufes. Pero no saqué el curso. No me acuerdo ya ni de la ley de ohm".

Aunque tal vez lo más llamativo desde su primer paso sobre el escenario fue su look con pelo largo tan diferente a la imagen que conocimos de él hace casi dos décadas en Al salir de clase.