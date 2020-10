Ester Expósito y su masterclass de reggaetón: de su canción favorita a la joya más desconocida

De Ester Expósito sabemos que es actriz, que es la española con más seguidores de Instagram (casi 26 millones) y que no puede vivir sin reggaetón. El género que lideran artistas de la talla de Daddy Yankee, Karol G y J Balvin es su favorito y suele utilizar su tirón mediático en redes sociales para compartir sus temas más escuchados.

En pleno confinamiento, el perreo de Ester al ritmo de El efecto de Rauw Alejandro y Chencho Corleone dio la vuelta al mundo. Tal es su influencia en el universo reggaetonero que el último tema de Ozuna y J Balvin, La locura, tiene una referencia directa a la que fuera protagonista de Élite.

Desde Netflix saben perfectamente que ella es toda una entendida en la materia y por eso, aprovechando la promoción de Alguien tiene que morir, han compartido en sus redes una "masterclass" de la madrileña sobre el reggaetón, un género musical muy presente en las listas de éxitos de las principales plataformas de streaming.

Para empezar, la actriz elige Pobre diabla de Don Omar como la canción que escucharía antes de morir. "Me pondría un clásico para rememorar mi vida, un clásico que nunca pasa de moda". También tira de nostalgia a la hora de escoger un tema para un día de lluvia: "Hay varias sentimentales, pero me quedo con Llamada de emergencia [de Daddy Yankee]".

"Me gusta muchísimo el reggaetón antiguo. En el nuevo también se están haciendo cosas geniales, pero de ese puedo disfrutar ahora. El antiguo queda lejos y está bien recurrir a él porque si no se nos olvida y hay cosas increíbles", explica, aclarando también que prefiere ese reaggaetón más independiente: "Me gusta el reggaetón adentrado. No tanto los hits comerciales, que están muy bien, pero me gusta ahondar y hay bastante joyitas como Otra vez de Justin Quiles. Me flipa, es una de mis favoritas".

De las últimas novedades que ha escuchado, Ester Expósito se queda con dos: Anaranjado (Jowell y Randy con J Balvin) y No se da cuenta (Ozuna y Daddy Yankee).