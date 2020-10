Little Mix desvela la última incógnita de su disco Confetti

Little Mix se han hecho de rogar pero por fin una de las últimas incógnitas que quedaban por despejar. Por suerte hemos tenido unos meses de estrenos de muchas de estas canciones pero hasta ahora desconocíamos el listado de canciones definitivo de su nuevo disco: Confetti.

Hasta el momento hemos podido disfrutar de Sweet Melody, Not a pop song, Break up song y Holiday. Esto supone que casi la mitad del nuevo proyecto musical del cuarteto británico ya se ha presentado antes de que el álbum salga a la venta este próximo 6 de noviembre.

Pero aún quedan muchas sorpresas por descubrir y los fanáticos de Little Mix ya están haciendo sus predicciones sobre cuál será esa sorprendente canción del disco que les arrebate el corazón: Confetti, Happiness, Nothing but my feelings, Gloves up, A mess (Happy 4 u), Breathe, My love won't let you down, Rendezvous o If you want my love.

En este primer vistazo a este 'tracklist' definitivo parece que queda descartada cualquier posible colaboración inicial en el disco. Aunque en los últimos tiempos se ha puesto de moda realizar los duetos una vez que los álbumes se han puesto a la venta y como nuevo single para reforzar las escuchas en las plataformas de streaming.

LM6, o lo que es lo mismo Confetti, ya está en camino: "Estamos muy emocionadas de compartir esta noticia con vosotros, chicos. Nuestro nuevo álbum será vuestro el 6 de noviembre de 2020. Se ha puesto mucho amor, emoción y energía para hacer este álbum y ahora la noticia ha salido, así que podemos emocionarnos con vosotros por fin" anunciaban en redes sociales hace un par de meses.