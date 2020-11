Britney Spears da señales de vida tras ‘desaparecer’ dos semanas

Britney Spears sigue viviendo su particular 'infierno' personal con la polémica sobre su tutela legal que continúa varias décadas después de todo lo que hizo la popular Princesa del Pop. En el último episodio, la cantante 'ha desaparecido' dos semanas desatando todas las alertas.

Por fortuna para ella y para todos sus seguidores se encuentra en perfecto estado de salud como ha demostrado en el primer vídeo que publica desde hace más de 15 días. La artista estadounidense ha confesado que se ha tomado este descanso de las redes sociales pero la preocupación se disparó debido a que no había avisado a nadie.

Britney Spears era una celeb muy activa en las redes sociales mostrando su día a día, sus rutinas de ejercicio, sus mejores momentos con sus pequeños y algunos otros momentos muy celebrados como su renuncia al exceso de maquillaje mostrando su cara al natural. En estas dos semanas han sido miles los comentarios acerca de la cantante y su ausencia de las redes.

"I know that there have been a lot of comments and a lot of people saying a lot of different things about me, but I just want to let you guys know that I am fine. I'm the happiest I've ever been in my life and I am sending all of you guys a lot of prayers, wishes and a lot of love" ("Sé que está habiendo un montón de comentarios y un montón de gente diciendo un montón de cosas diferentes sobre mí, pero simplemente quería haceros saber que estoy bien. Soy más feliz de lo que nunca he sido en mi vida y os mando mis oraciones, deseos y todo mi corazón") explica en su vídeo.

Ver esta publicación en Instagram 💋💋💋 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 2 Nov, 2020 a las 2:21 PST

Pero a pesar de publicar varias fotografías e incluso un vídeo bailando en el salón de su casa, las teorías sobre que algo está sucediendo con Britney Spears continúan ardiendo en las redes sociales. Lo cierto es que no contribuye mucho a calmarlo el hecho de que la cantante tenga un aspecto relativamente desaliñado ni que el vídeo haya sido grabado con una pared blanca de fondo y no en el relax del jardín de su mansión o similar.

El culebrón #FreeBritney continúa...