Khea anuncia el remix de ‘Ayer Me Llamó Mi Ex’ con dos referentes urbanos

Khea se ha propuesto conquistar la escena urbana con su talento, y con Ayer Me Llamó Mi Ex no le ha ido nada mal. El argentino ha dado de qué hablar con este lanzamiento, aunque no solo nos referimos a sus ritmos imparables.

Hemos de recordar que este hit contiene también un significado un tanto especial en la vida del trapero. Aunque no se atrevió a mojarse en una entrevista con LOS40, tanto sus seguidores como todos aquellos que conozcan la historia de Nicki Nicole, Trueno y nuestro protagonista, aseguran que es toda una indirecta a la nueva parejita.

Sea como sea, la fusión de cumbia con trap y reguetón nos ha conquistado a todos. Pero si pensabas que el éxito de este tema había llegado a su fin, estabas completamente equivocado/a. Khea ha anunciado el lanzamiento del remix de Ayer Me Llamó Mi Ex junto a Natti Natasha y Prince Royce. Lo podremos escuchar el 5 de noviembre.

Así lo ha anunciado el de Virreyes en sus redes sociales, donde además ha compartido la que será la portada de la canción. El propio Prince Royce, Bizarrap y RK son algunos de los artistas que han compartido su emoción entre los comentarios.

Khea se ha convertido en una de las mayores promesas de la escena urbana. Todos hemos escuchado sus temas. Pero, ¿qué canciones forman parte de su playlist personal? LOS40 hemos podido acceder a ella para conocer los gustos musicales de nuestro protagonista y adentrarnos en sus influencias. Y sí, hemos encontrado de todo.

Y tú, ¿coincides con los gustos de Khea?