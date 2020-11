Tamara Gorro enseña las secuelas de su operación

Tamara Gorro ha compartido con todos sus seguidores en las redes sociales el paso a paso de una enfermedad que parece haber dejado atrás. Hace unas semanas le encontraban un quiste que finalmente ha resultado ser benigno y del que ya se operó. La influencer ha mostrado las secuelas de su operación.

"Ya os he enseñado cómo me he vestido hoy y ahora os voy a enseñar la tripa, que está inflamada aunque ha bajado mucho" publicaba en las stories de su perfil oficial en Instagram. "Si yo os muestro cómo me visto es por si puedo aportar ideas por si alguien está pasando por lo mismo que yo no porque sea un referente de moda... Que ya se sabe que no" bromeaba Tamara.

La influencer segoviana lucía una camisa ancha y unos vaqueros de cintura alta que le permitían estar más cómoda ante las típicas molestias post-operatorias. "Me ha bajado mucho la tripa, pero mirad cómo la tengo de inflamada. A mí no me da ninguna vergüenza enseñarlo, que esto es naturalidad, esto nos pasa a mucha gente. La cosa es ir apañándonos. ¿Yo me puedo comprar tres pantalones? Pues sí pero, ¿para qué? Si esto se tiene que deshinchar, es tontería".

Tamara Gorro ha vivido unas semanas de muchas dudas e incertidumbres. Pero siempre lo ha afronatado con serenidad e intentando comunicarse con sus seguidores: "Reconozco que estos días he pasado por una montaña de sentimientos. La positividad abarcaba la gran parte, pero entre ellos inevitablemente aparecía la inquietud y duda... Ahora respiro con tranquilidad. Como dije en el vídeo, miedo no tenía, pero sí lo sentí cuando me comunicaban que entraba a quirófano de un día para otro por un quiste, sin saber qué íbamos a encontrar... Son varias las veces que me he sometido a intervenciones quirúrgicas en esta zona, pero esta sin duda me marcó. Soy de las personas que valora cada segundo de vida, pero como en todo, hay que mirar la parte bonita y yo por supuesto que lo haré. Por lo tanto, capítulo no olvidado, pero sí cerrado".

Tamara Gorro enseña las secuelas físicas de su operación https://t.co/tGFTHLdyjV — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) November 3, 2020

La segoviana no ha especificado durante cuanto tiempo los médicos le han dicho que tendrá que sufrir estas pequeñas inconveniencias físicas. En el apartado psicológico y mental, parece que Tamara ya se ha repuesto y que enfila con mejor sabor que nunca la cuenta atrás para que termine este odioso 2020 para muchos.