El mensaje de J Balvin sobre su depresión y ansiedad: “Soy frágil y muy vulnerable”

J Balvin sigue inmerso en el duro proceso de recuperación de la depresión y la ansiedad que sufre desde hace un tiempo. Muchos de sus seguidores dieron la señal de alerta después de que 'desapareciera' de las redes sociales en los últimos días.

Acostumbrados a su optimismo, al buen feeling que transmiten sus canciones y a la positividad que siempre ha derrochado, el reggaetonero colombiano está viviendo unos duros momentos como ya os contamos a finales del pasado mes.

Ahora ha vuelto a aparecer en sus stories de Instagram para dirigirse a sus seguidores ofreciendo una sincera declaración sobre su estado de salud: "Salud, mi gente. Un abrazo muy grande. Sé que he estado perdido de las redes. Como todo ser humano he tenidos mis pruebas y en este caso me tocó otra vez un poco de ansiedad y de depresión. No me gusta actuar. No me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro y soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes".

No cabe duda de que la pandemia está afectando psicológicamente a millones de personas además de las circunstancias personales y profesionales que rodean a un artista de éxito como J Balvin. Por fortuna el cantante tiene un entorno muy familiar que le está ayudando. Sus seguidores tampoco quieren dejarle solo.

"Agradecerles que sigan conectados conmigo que los amo mucho. Ya pronto pasará toda la tormenta y estaré más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo... porque actuar no es lo mío sino ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho" finalizaba el vídeo del de Medellín.