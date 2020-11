Billie Eilish anuncia su nueva canción: Therefore I am

Billie Eilish lo prometió hace unas semanas y ha cumplido su palabra. Durante un encuentro en Instagram con sus fans anunción que en noviembre estrenaría su nueva canción y así será el próximo día 12. La solista estadounidense ha confirmado a través de sus redes que Therefore I am será su nuevo hit.

Todos los millones de incondicionales de la cantante están emplazados el próximo jueves a las 7 de la tarde (una menos en las Islas Canarias) al estreno de la que será la tercera canción de Eilish en lo que llevamos de 2020.

Therefore I am es un tema del que Billie reconoce sentirse muy emocionada y del que su hermano y productor Finneas confiesa que es "jod***mente bueno" y que "no estamos preparados". La canción recogerá el testigo de My future y de No time to die, los dos éxitos con los que la artista nos ha mantenido entretenidos a lo largo de este año además de Everything I wanted.

Billie Eilish no para. Su agenda está repleta de proyectos en marcha o a corto plazo pero sigue añadiendo más y más para alegría de sus seguidores. Después de ofrecer un espectacular concierto virtual con el que se quitaba la espinita de tener que suspender su gira mundial para presentar When we all fall asleep, where do we go?, tiene en marcha nuevas canciones y un sonado documental.

The world's a little blurry es el nombre de su nuevo proyecto conjunto con Apple TV. Un nuevo paso en la relación entre el gigante de las comunicaciones y la solista que se selló en diciembre del pasado año por más de 25 millones de dólares. Se estrenará en febrero de 2021 y podremos descubrir cómo nace una estrella mundial de la música.

Este documental ha sido dirigido por R.J. Cutler bajo la producción de Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management and Media.