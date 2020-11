REYKO vuelve con ‘Panic’, un tema de ritmo y mensaje optimista de que todo volverá a estar bien

Con una voz casi ASMR de Soleil y las guitarras electrónicas de Igor, el dúo español REYKO vuelve con Panic. En estos tiempos inciertos que corren los dos han querido utilizar la música como herramienta curativa. Según ellos, es el arte que nos puede hacer sentir más arropados y conectados ahora mismo. Con esta idea, se han unido para dar forma a este nuevo sencillo que da paso a su segundo disco para 2021.

Panic es una instantánea de 2020 en forma de canción electro-pop ritmos electrónicos hécticos y urgentes y guitarras repetitivas que dan soporte a una voz íntima y cercana. Así nos han querido mandar un mensaje claro: No te dejes llevar por el pánico, todo volverá a estar bien. Con el rollo de este tema no puedes parar a preocuparte, déjate llevar y baila ante estos meses desconcertantes.

Bailar, eso que echamos tanto de menos debido a las restricciones actuales para frenar la Covid, pero que no tiene por qué desaparecer. Dale al play en tu casa, invita a unos (pocos) amigos y ya tienes la fiesta hecha.

Ya disfrutábamos de sus últimas novedades como The Game, No Shame y Surrender. Además de su LP debut en marzo caracterizado por melodías suaves y tenues, bases electrónicas, bajos digitales y arreglos de la guitarra de Igor.

Se dieron a conocer con canciones virales como Spinning Over You (25 millones dereproducciones), Set You Free (9 millones), Your Game (4 millones) o Hierba Mala (2 millones), cada una de las cuales ha sido sincronizada a una campaña publicitaria, cabecera de una serie de TV o parte de la banda sonora de una película.