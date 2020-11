La indemnización de 8 cifras que cobrará Johnny Depp tras su despido como Grindelwald

Johnny Depp confirmaba la pasada semana el temor de muchos fanáticos de Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Warner Bros Pictures le había invitado a renunciar a su papel de Gellert Grindelwald en la tercera entrega de la franquicia. Esta invitación, despido o resolución de contrato supone que el actor cobrará su sueldo íntegro tras rodar apena una escena y confirmar que no volvería a meterse en la piel del personaje. Un salario de 8 cifras...

"Deseo hacerles saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud" explicaba el intérprete en un comunicado a través de sus redes sociales. No era la primera vez que una saga se desligaba de su imagen. Pocas semanas antes salían a la luz los rumores de que Disney tampoco iba a contar con él para Piratas del Caribe.

Pero a diferencia de la megaproducción de la factoría del ratón, en Animales fantásticos y dónde encontrarlos había un contrato de por medio para rodar la tercera entrega de la saga. The Hollywood Reporter ha confirmado que Johnny Depp percibirá su sueldo íntegro.

El contrato del actor refleja que su compensación será íntegra aunque la película no se ruede o aunque la productora decidiera cambiar a su protagonista. Al ser Warner quien pidió su marcha, tendrá que pasar por caja: "Johnny Depp dejará la saga de Animales fantásticos. Le damos las gracias a Johnny por su trabajo en las películas hasta la fecha. Animales fantásticos 3 se encuentra ahora mismo en producción y el papel de Gellet Grindelwald será traspasado".

El intérprete estadounidense no tenía ninguna cláusula de penalización por ningún tipo de conducta poco ética, inmoral o inapropiada. Y todo ello con el añadido de que Depp seguirá batallando judicialmente contra las acusaciones que asegura son falsas de maltrato hacia su ex esposa Amber Heard.

Animales fantásticos 3 tiene previsto su estreno el próximo 15 de julio de 2022 aunque habrá que esperar si el cambio en el reparto retrasa el mismo y si la renuncia obligada de Johnny Depp será bien recibida por los fans de la franquicia. Todo apunta a que Mads Mikkelsen será el elegido para el papel.