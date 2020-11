'Mask Singer': Roberto Leal y Eva González acertaron en su apuesta por Pepe Navarro

Mask Singer: adivina quién canta se ha convertido en el tema de conversación estrella en las redes sociales durante los miércoles por la noche. Y es que, no son pocos los que se aventuran a hacer sus propias predicciones sobre quiénes creen que se esconden bajo las cotizadas máscaras del concurso, dando lugar a todo tipo de teorías.

La gran sorpresa de la noche fue Pepe Navarro, el periodista que se encontraba debajo del disfraz de Pulpo y que se convirtió en el famoso que los investigadores no pudieron averiguar, una vez más tras su error en el primer programa. Ni siquiera Javier Calvo y Javier Ambrossi fueron capaces de reconocerle, a pesar de que el periodista ha aparecido en su serie Veneno.

Pero no a todos se les escapó quién se encontraba bajo Pulpo y hubo dos rostros muy televisivos que acertaron la identidad del comunicador desde el primer minuto: Roberto Leal y Eva González.

Yo apuesto que pulpo es Pepe Navarro. Vosotros? #MaskSinger2 — Eva González (@evagonzalezf) November 11, 2020

El pulpo es PEPE NAVARRO. Ya lo he dicho. #MaskSinger2 — Roberto Leal (@RobertoLealG) November 11, 2020

Los dos presentadores estuvieron totalmente activos en las redes sociales durante toda la emisión del concurso, haciendo apuestas, bromas y celebrando su triunfo, en un programa que se convirtió en tendencia absoluta en Twitter. Fueron miles de espectadores los que se encontraban lanzando sus propias teorías y, por supuesto, compartiendo todo tipo de memes, algo que viene siendo habitual en este tipo de concursos, tal y como ocurrió en su estreno con Cristina Pedroche.

Toooooma yaaaaaaaa!!!!! He acertado de pleno!!! Qué maquinón soy!!!! Yujuuuuuu!!!! El pulpo es Pepe Navarro!!!!! #MaskSinger2 — Eva González (@evagonzalezf) November 11, 2020

Aunque la de Pepe Navarro no fue la única averiguación que se atrevió a hacer Roberto Leal, ya que, haciendo un juego de palabras barajó la posibilidad de que Gamba pudiera ser Elsa Anca, a quien llamó "Elsa Ankla", en referencia al tatuaje que se había visto durante la ronda de pistas. Sin embargo, con lo que el presentador de Pasapalabra no está de acuerdo es con la posibilidad de que bajo Gamba se encuentra el ex ministro de cultura Máximo Huerta, la apuesta de Javier Calvo por este personaje. Sin embargo, la modelo sí coincide con el cineasta en la posibilidad de que se esconda el ex político.

Totalmente de acuerdo con @javviercalvo !!!! Yo creo que es maxim Huerta también. #MaskSinger2 — Eva González (@evagonzalezf) November 11, 2020

¿Tendrá que fichar Antena 3 a Roberto Leal y a Eva González como próximos investigadores? De momento el periodista sevillano ya ha ofrecido abiertamente su candidatura.

Y tú, ¿lograste adivinar que el Pulpo de Mask Singer era Pepe Navarro?