Indignación entre los gamers por lo que le pasa a Dua Lipa en Fifa 21

Fifa 21 ha liberado su nuevo parche para PC y los gamers más avispados no han tardado en dar la voz de alerta sobre lo que esta actualización incluye. Además de algunas mejoras y solución de bugs, algunos futbolistas se estrenan por primera vez en el juego. Son rostros muy conocidos que llegan a Volta como Dua Lipa, Daniel Ricciardo, David Beckham, Lewis Hamilton, DJ Snake o Giannis Antetokounmpo, entre otros.

Ex futbolistas, pilotos de fórmula 1, jugadores de la NBA y una estrella mundial de la música como Dua Lipa que ponen un toque de excentricidad a la nueva entrega de la franquicia futbolística de Electronic Arts (EA Sports).

Sin embargo, su inclusión no ha estado exenta de polémica. Y no porque sean muchos personajes externos y ajenos al universo del fútbol sino porque parece que la compañía de juegos no ha considerado algunos gestos de celebración cuando están presentes personajes femeninos.

En el vídeo subido por un miembro del fandom de Dua Lipa se ve a la cantante británica anotando un gol con la camiseta del Tottenham Hotspur y en la celebración dos jugadores se acercan a felicitarla de una peculiar manera: tocando su pecho.

Han sido muchxs lxs gamers que han pedido a EA Sports un poco de atención en estos detalles cuando se trate de futbolistas mujeres. No es la primera vez que Volta Fútbol añade algunos rostros conocidos ya que años anteriores había incluido a celebs como DJ Diplo.

La nueva entrega del juego deportivo más jugado en España permite a los jugadores gestionar cada momento de la carrera futbolística de sus equipos con nuevos añadidos en el modo Carrera y sumergirse en el alma de las calles a través de las actualizaciones en VOLTA FOOTBALL, que ofrecerán más formas de jugar al videojuego con amigos en la modalidad online y nuevas experiencias sociales de FIFA Ultimate Team,

FIFA 21 ha sido desarrollado por EA Vancouver y EA Rumania y ya está disponible en todo el mundo en PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC a través de Origin y Steam. Y muy pronto para PlayStation 5.