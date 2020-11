Angy habla sobre la ansiedad y la depresión que le produjo Física o Química

Angy y Física o Química nos han dado en los últimos años algunos de los titulares más interesantes del entretenimiento. Y ahora que estamos a punto de recibir El Reencuentro, la nueva serie con los actores originales, la actriz y cantante ha querido hablar de la dificil situación que atravesó debido al éxito de esta popular serie española.

Gracias a Paula, su personaje en FoQ, la carrera de Angy Fernández se disparó como un cohete. Pero como decimos siempre, no es oro todo lo que reluce y el éxito trajo aparejadas algunas negativas consecuencias para ella.

"Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor. Cuando tenía éxito, dinero, con 17 o 18 años que de repente estaba en una serie de éxito, que no estaba teniendo una vida adolescente como mis amigas de Mallorca. Era otra vida. Viví muy buenos momentos pero tener tanto trabajo y el éxito me abrumó mucho. Coincidió que además estaba en una relación tóxica. Estaba obsesionada y enamorada pero había mucho maltrato psicológico. Me sentía como una puta mierda." confesaba la solista e intérprete mallorquina durante una entrevista en Este es el Mood.

Una dura situación de la que solo fueron testigos su compañero de piso y su madre, que se trasladó a Madrid para estar más cerca de ella. "Tenía ataques de ansiedad muy fuertes, en plan de decir 'me quiero morir. Mi compañero de piso llamaba a mi madre y me di cuenta de que estaba haciendo sufrir a la gente porque mi madre me dijo 'Si a ti te pasa algo, yo me voy detrás'.

"Recuerdo a un ayudante de dirección que también había pasado episodios de ansiedad, también le estaba causando mucho estrés la serie. Él me vino y me dijo 'He empezado con una psicóloga que igual te puede ayudar. Dije 'Yo no quiero estar mal, no quiero seguir así. Quiero disfrutar de la vida, ¿por qué no estoy disfrutando esto?'" confesó Angy.

La cantante y actriz explicó que el confinamiento le ayudó a rebajar su ansiedad. Y con el inicio del rodaje de Física o Química El Reencuentro le ha dado una renovada alegría como se pudo ver en las fotos junto a sus ex compañeros de rodaje Maxi Iglesias y Leonor Martín.

Pero como explicó Angy durante la entrevista, no todos los recuerdos son bonitos. Hace algunos años ya lo dejó claro desvelando que ella no se fue de la serie por voluntad propia, sino que fue una decisión de la productora y la cadena al considerar que su personaje no podía aportar mucho más. "No me fui de la serie, me echaron" reconoció. "Me dijeron que mi personaje ya había tenido muchas temporadas y que había acabado un ciclo".