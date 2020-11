Alaska y su sorprendente confesión en La Resistencia: "Siempre quise ser culturista"

Alaska fue de confesión en confesión durante su primera visita a La Resistencia. El late-night de #0 recibió a la popular presentadora, cantante, escritora, actriz madrileña nacida en México y su vida personal marcó el desarrollo del programa al que acudió para promocionar su espectáculo teatral La última tournée.

Después de reconocer que nunca había visto el programa completo, Olvido Gara desveló su faceta más espiritual reconociendo que cuando era pequeña era fiel devota de Santa Gema a la que pidió cuando tenía 12 años que no le crecieran más los pechos. Ahora de adulta ha cambiado a Santa Gema por Santa Rita.

Otra confesión espiritual fue su apoyo sin fisuras a las teorías de Miguel Bosé sobre las vacunas y el coronavirus. "Estoy preguntando a todo el mundo por Miguel Bosé" explicaba David Broncano. ¡Cuéntame qué marcha lleva!"

"Hace tiempo que no hablo con él pero soy mucho de teorías de la conspiración. Y tengo amigos que están a tope con Miguel. Llegadas a estas alturas de la vida entiendo que de manera formal hay unos discursos oficiales, pero si yo hubiera estado siempre en el discurso oficial no hubiera sido lo que he sido" explicaba Alaska en La Resistencia.

Mandamos un saludo a Miguel Bosé, esté en la dimensión que esté. #LaResistencia pic.twitter.com/T3UOOpgBFS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 17, 2020

"Yo comparto muchas de las teorías de la conspiración, no todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes" explicaba la cantante para cerrar su firme defensa de Miguel Bosé.

Pero la revelación más sorprendente fue ese hobby o profesión con la que simepre soñó Alaska pero que nunca pudo cumplir.... "Yo es que he querido ser culturista. Y querría todavía pero cada día soy más sensata pensando que con 57 años ya no lo seré porque si no lo fui con 25. Siempre hay algo que se me pone por medio pero yo creo que es por que no tengo la fuerza de voluntad suficiente. No me he dedicado como a mí me hubiera gustado porque siempre hay una excusa. Tengo una buena constitución en las piernas para hacer pesas".

Por suerte el dibujo de Jorge Ponce le permitió cumplir su sueño...