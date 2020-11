Cristina Pedroche aterrorizada ante su propia 'Pesadilla antes de Navidad'

Cristina Pedroche ya se ha convertido en uno de nuestro íconos navideños, con perdón de Mariah Carey, por supuesto. Mientras esperamos a ver con qué vestido nos sorprende Josie para sus próximas y probablemente más especiales campanadas, la presentadora ya se ha dispuesto a dar rienda suelta al espíritu de la Navidad.

¿Qué mejor manera de hacerlo que comenzando por decorar nuestra propia casa? ¡Dicho y hecho! Cristina Pedroche ya se ha decidido a colocar sus adornos, aunque, algunos de ellos han llegado con una sorpresa un tanto desagradable para la colaboradora televisiva.

Los protagonistas de esta historia son dos pequeños muñecos de Papá Noel (Santa Klaus, para los más internacionales) que le han regalado sus padres con toda su buena intención y que se han convertido en una auténtica Pesadilla antes de Navidad para Cristina Pedroche, quien relataba a través de sus historias de Instagram lo aterrorizada que estaba ante la presencia de estos muñecos: "Hoy han venido mis padres a casa y me han traído unas cosas muy chulas. Bueno chulas para ellos, porque claro… me cago, me cago viva, ¿vale?", comenzaba a explicar Cristina.

No contentos con darle ese disgusto, que ha conseguido sacar más de una sonrisa en las redes sociales, los padres de Cristina Pedroche le han organizado una especie de gymkhana por casa: "Me han traído dos, y este es uno. ¿Dónde han puesto el otro?", se preguntaba totalmente asustada. "Me cago, que susto", continuaba. De hecho, para comprobar si sus seguidores estaban de acuerdo con ella o no, Cristina no dudó en hacer una encuesta y seguro que no era la única a la que este Papá Noel le daba un poco de mal rollo.

Cristina Pedroche compartió varias imágenes de su Papá Noel. / Instagram / Instagram @cristipedroche

Un suceso que Cristina Pedroche narraba entre la risa y el susto y que concluía así ante todos sus seguidores: "Os juro que me encanta la Navidad y adornar la casa de cosas navideñas pero es que este señor me da miedo. O sea es que fijaos en esa cara, bueno ahora me mira y me cago viva", concluía Cristina Pedroche dejando más que claro que este tipo de muñecos no son para nada de su agrado.

¡Esperemos que sus padres acierten más con los regalos de la carta a los Reyes Magos!