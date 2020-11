Anuel AA y otros cantantes que anunciaron su retirada de la música

Anuel AA ha captado todas las miradas después de la ceremonia más atípica hasta la fecha de los Grammy Latinos en este especial 2020. Y es que, justamente antes del comienzo de la gala, el puertorriqueño lanzó un freestyle en el que trataba temas como la ansiedad y la depresión, causas que le habrían impulsado a tomar la decisión de abandonar la música.

La tan comentada supuesta crisis sentimental con Karol G junto a versos de su canción como "Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él", hacen pensar que la retirada o, al menos una pausa, en la carrera musical de Anuel AA está más que confirmada. Sin embargo, él no ha sido el único artista que por motivos personales o de cualquier otra índole ha decidido abandonar los escenarios.

Nicki Minaj

La de Nicki Minaj fue una de las salidas de la música más comentadas de los últimos tiempos, pero ella tenía muy claros sus motivos: casarse y formar una familia. Razones que no todos sus fans aceptaron. Sin embargo, la suya ha sido una de las retiradas más breves, ya que, cuando aún ni había tenido a su bebé, la rapera ya estaba de nuevo con el micrófono. Tanto que, este año ha sido coprotagonista con Karol G del éxito internacional de Tusa, además de haber firmado otros temas revelación como WAP.

Ed Sheeran

Para tristeza de todos sus fans, Ed Sheeran hizo público su deseo de abandonar los escenarios en diciembre de 2019, en su caso, como consecuencia del ritmo tan frenético que estaba llevando su vida profesional hasta el momento: “He estado un poco sin parar desde 2017 así que ahora me voy a tomar un descanso para viajar, escribir y leer”, explicaba el británico. Todo, para volver a repetir su maniobra en 2019. Sin embargo, tras haber sido padre y hacer dedicado tiempo a sí mismo, el nuevo disco de Ed Sheeran y en el que seguro demuestra que tiene las energías completamente renovadas se prevé para octubre de 2021.

Amaia Montero

Este pasado mes de abril, la cantante Amaia Montero utilizaba sus redes sociales para anunciar su retirada profesional con estas palabras con las que alertó a todos sus fans: "Necesito curarme. Hasta pronto." Ahora, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh está viviendo un momento lleno de felicidad, totalmente recuperada, y no para de recibir halagos a través de las redes sociales.

Maluma

Hace exactamente dos años, Maluma anunciaba una retirada temporal de los escenarios para centrarse más en su persona. una pausa que anunció con estas palabras: "Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido". Aunque, sin duda, la de Maluma ha sido una de las pausas más breves y, en estos momentos, se encuentra viviendo un éxito rotundo con su álbum Papi Juancho y a punto de estrenar su película, nada más y nada menos que, con Jennifer López.

John Newman

El británico John Newman manifestó su necesidad de tomarse un respiro a principios de este mismo verano. Una retirada basada en la necesidad de reencontrarse artísticamente: "Quiero hacer la música que me gusta y no la que triunfa. Quiero hacer música que me haga sentir bien y no sólo intentar hacer hits. La gente está tan cansada de las fórmulas que se han hecho durante años que lo que realmente quieren son grandes canciones. He creado mi propio camino y lanzo lo que me hace sentir bien porque aún siento ansiedad en ocasiones."

Laura Pausini

Corría el año 2009 cuando la cantante italiana Laura Pausini también tomó la determinación de hacer un alto en su carrera musical por motivos 100% personales, como eran asentar su vida sentimental y tener un hijo.

Sin duda, noticias que no suelen gustar demasiado a los fans pero que ayudan a los artistas a volver con más fuerza que nunca.