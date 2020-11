Jedet preocupa a sus seguidores con un mensaje de madrugada: “Estoy rota”

Jedet se ha convertido en una de las actrices del momento gracias a su papel de Cristina Ortiz en la serie Veneno de Atresmedia. La joven, junto a sus compañeras Daniela Santiago e Isabel Torres, se ha ganado todos los halagos del público y de la crítica, llevándose el premio Ondas a mejor interpretación femenina. Además, este mismo año la joven ha lanzado su libro Efecto Mariposa, mostrando todo su mundo interior. Vamos, que la artista se encuentra en un momento profesional que no puede ser mejor.

A pesar de eso, al igual que el resto de mortales, la artista a veces tiene momentos de bajona. La madrugada de este jueves, Jedet ha compartido en su cuenta de Instagram, donde suma más de 300 mil seguidores y seguidoras, un texto que ha preocupado a sus fans.

Junto a una imagen de Amy Winehouse, una de sus ídolos musicales, Jedet ha contado que tiene insomnio, tras haber despertado de “una pesadilla horrible que ni si quiera recuerdo, pero que me ha dejado llena de ansiedad, tristeza y angustia”.

La joven explica que lleva varios días sintiéndose así: “Hace varios días que estoy mal, me cuesta convivir con mi cabeza y mis sentimientos tampoco me lo ponen fácil. Necesito cariño, comprensión, paciencia, que me escuchen y me cuiden”.

Además, la celeb ha explicado las razones que la han llevado a desahogarse en esta red social “con lágrimas en los ojos” y “la esperanza” de que alguien le lea. Jedet también ha explicado que, aunque estos días se ha mostrado feliz en las redes sociales, está pasando un duro momento personal: “Estoy rota y creo que la única manera de sanar es permitiéndome dejar mi coraza a un lado y aceptando el dolor y la vulnerabilidad”.

“Solo sé que no puedo dormir, que necesito a alguien ahora mismo y que me encuentro mal”, ha escrito la actriz para terminar el texto.

Danna Paola, Angy o Blas Cantó apoyan a Jedet

Estas palabras han preocupado a sus seguidores y seguidoras, que no han tardado en mandarle mensajes de apoyo. Entre ellos, se encuentran algunas caras conocidas, que también se han preocupado por la joven:

Angy: “Mi amor. Aquí estoy si quieres hablar 🧡 sabes que te entiendo perfectamente. Eres increíble”

Ruth Lorenzo: “No estás sola en este insomnio”

Paula Gonu: 🧡 🧡 🧡

Danna Paola: “Te abrazo fuerte”

Blas Cantó: “El primer paso es compartirlo. La primera caricia a ti misma en este momento”

Nadia de Santiago: “Luz”

Bibiana Fernández: “Te mando un beso”

Toni Acosta: “Te mando amor”