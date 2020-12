Pablo Alborán reconoce en La Resistencia su 'gafe' con los Grammy

Pablo Alborán visitó ayer El Hormiguero y un día después le hemos podido ver en La Resistencia (aunque se grabara el martes de la pasada semana). Y pese al pique sano que suelen tener en el late night de #0 en Movistar+ con el programa de A3Media, no hubo menciones ni referencias. Pero sí que hubo pique. Concretamente el del solista malagueño reconociendo su 'gafe' con los premios Grammy.

Si The Weeknd tiene motivos para estar cabreado en este 2020 con el tema nominaciones, los últimos 10 años del músico malagueño en torno a estos galardones da para una novela de terror. "20 nominaciones y ni uno. Ni un Grammy. 0 Grammys. Si me sigue yendo igual de bien que no me lo den nunca pero sí es verdad que cuando te nominan siempre te gusta que caiga algo. 0 de 20 es mal. El otro día estuve por streaming y me levanté a las 3 de la mañana que estaba nominado a Mejor Grabación y Mejor Canción Pop".

"Yo estoy super agradecido por las nominaciones y porque me llamen a cantar que yo es lo que quiero. Si te llaman para cantar mejor porque si te invitan a estar allí ni a cantar ni te dan premio, entonces... He ido ya 10 veces" explicó Pablo Alborán sobre esta dolorosa anécdota para cualquier artista.

El músico confesó que está feliz y que se encuentra en buen estado de forma emocional y física. Pero que no está obsesionado con el ejercicio y el culto al cuerpo. Pese a trabajar y hacer pesas explicó que "es una obsesión absurda. Es una gilipollez. Fomentas algo que no me gusta". Ni la insistencia de Broncano en definirle como un mazas le llevó a desdecirse de esa actitud relajada para muscularse.

Otra de las ovaciones más cerradas llegó cuando el presentador le preguntó por las búsquedas frecuentes de Google entre las que estaba "Pablo Alborán novia". "No parece que tus fans estén muy al día de la actualidad" bromeó Broncano. "No, no lo están" contestó entre risas.

¿Cuánto dinero y cuánto sexo tiene Pablo Alborán?

"Yo pasé el Covid hace 3 o 4 meses pero estoy bien" o "Si mandáis algún audio de Whatsapp de más de 20 segundos, os parto las piernas" fueron dos de los grandes momentos que dejó su entrevista en La Resistencia.

Pero lo mejor aún estaba por llegar con dos preguntas clásicas del programa. ¿Cuándo dinero y cuánto sexo tiene Pablo Alborán? "Suficiente" intentó sortear ambas preguntas el malagueño. Apretado por Broncano, el intérprete confesó que "luego están estas dos que son magníficas" dijo señalando sus manos.

"Un momento" pidió Broncano. "¿Tú te haces pajas con la mano izquierda?". "Sí" contestó rotundo Alborán. "¿No juegas con la derecha y la izquierda en el tenis? Como en el revés". "A ver, Pablo, ¿estás dando a entender que estás tirando de paja a dos manos? Es la mayor tirada de rollo que he escuchado. Pues sí, la verdad es que la llamo Excalibur, la tizona..." se carcajeaban entrevistador y entrevistado.

La desastrosa versión de Maná y sus mejores canciones a capella

Pablo Alborán tenía ganas de cantar y en La Resistencia le animaron a versionar uno de los hits de Maná, una de las bandas de cabecera de su presentador. Este cover de Labios compartidos no quedó demasiado bien y no solo por la letra de Pablo sino por la música de Ricardo Castella y Grison que estaban perdidos sin encontrar el tono ni los acordes adecuados.