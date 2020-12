Justin Bieber comparte la razón por la que todavía no ha sido padre junto a Hailey Baldwin

En los últimos años, la vida de Justin Bieber ha pegado un giro de 180 grados. El canadiense ha sentado la cabeza junto a la modelo Hailey Baldwin, con quien se casó el pasado 2019 en una ceremonia por todo lo alto. De hecho, todavía se sigue hablando sobre aquel precioso vestido que llevó la novia. Además, el artista ha dejado atrás su pasado y ha conectado con su faceta más espiritual apostando por canciones cristianas como Holy o su éxito Lonely.

Este mismo lunes, para hablar sobre su música y su vida privada, la estrella de la música acudió al famoso programa The Elllen DeGeneres Show donde habló sin miedo sobre los planes que tienen Hailey y él de agrandar la familia:

“Tendré tantos hijos como Hailey quiera dar a luz. Me encantaría tener un pequeño grupo, pero es su cuerpo, entonces, los que ella quiera”, empezó diciendo el joven de 26 años en la entrevista. “Creo que quiere tener unos cuantos, por lo menos dos o tres”, continuó explicando. Y es que la modelo tiene tiempo de sobra para pensar en tener hijos ya que solo cuenta con 24 años.

Eso sí, el intérprete de Sorry dejó claro que todavía no están en sus planes tener bebés y que tienen pensado esperar. ¿La razón? Todas las metas que tiene ella por cumplir antes de ser madre.

“Hailey tiene en su mente algunos objetivos que quiere cumplir y creo que no se siente todavía preparada para ser madre. Me parece bien”, ha dicho el artista cuando la presentadora le ha preguntado sobre el tema.

Sobre su polémica en los Grammy

Las nominaciones de los Grammy 2021 han traído mucha polémica. Además de la ausencia de The Weeknd en todas las categorías a pesar de haber sido uno de los álbumes más aclamados por el público y la crítica, otros cantantes como Justin Bieber también se han mostrado descontentos.

El canadiense puede llevarse varios premios en las categorías de Álbum Pop por Changes; Canción pop por Yummy; Mejor colaboración pop por Intentions junto a Quavo de Migos; y mejor actuación Country en colaboración por 10.000 Hours. ¿El problema? Que su disco Changes, tal y como asegura el artista, no es pop, es R&B.

“Me halaga que me hayan reconocido y apreciado mi arte. Soy muy cuidadoso con mi música. Me propuse hacer un álbum R&B. Changes fue y es un disco R&B. No está siendo reconocido como tal y es muy raro para mí”, explicó el joven en sus redes sociales.

Lo último que ha lanzado Justin ha sido Monster junto a Shawn Mendes, que no para de sumar streams.